maç özeti:
Çeşme Belediyespor, İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup 6. haftasında Karabağlar Genç Bulut'u 2-0 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini aldı.
ilk yarı:
Karşılaşmanın 11. dakikasında Yiğit Çıplak ile öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
ikinci yarı ve kırmızı kart:
İkinci yarıya etkili başlayan Çeşme Belediyespor'da 57. dakikada oyuna giren Cihangir Özer, 67. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. 71. dakikada Turan Esmer'in kırmızı kart görmesiyle ev sahibi 10 kişi kaldı; kalan sürede ekip skoru korudu.
Maç, Çeşme Belediyespor'un sahadan 2-0 galip ayrılmasıyla sonuçlandı.
ÇEŞME BELEDİYESPOR SAHASINDA 2-0 KAZANDI
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