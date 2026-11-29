fenerbahçe maçı kontrol etti, skorda netleşti

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ilk döneminde takımın oyuna hakim olduğunu ve tek eksiklerinin gol olduğunu vurguladı.

maçın ilk 25 dakikası:

Belözoğlu, takımın ilk yarıda topa sahip olma planının net olduğunu ifade ederek, 'Eğer bunu yapsaydık, oyuncularımız farklı bir maç ortaya koyabilirdi' dedi. Teknik direktör ayrıca maçın başındaki yoğun pres ve pas organizasyonunun oyunu ağırlaştırdığını, bu yükün önceki maçın yorgunluğuyla birleştiğini belirtti. Buna rağmen ilk 25 dakikadaki tek eksiğin gol olduğunu ve ikinci yarıda daha kararlı bir görüntü sergilediklerini söyledi.

skor katkısı ve eksiklerin analizi:

Maçı 1 gol, 2 asistle tamamlayan Greenwood hakkında konuşan Belözoğlu, "Greenwood çok önemli bir oyuncu. Bugün skora katkı yapabilmesi önemliydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca Vedat'ın rakibin bir merkez oyuncusunu bağladığını ve takımın 3 stoper etrafında dolaşmasını planladıklarını anlattı. Bu taktiksel düzenleme, rakibin etkili pozisyon üretmesini engelledi ve maç boyunca kaleye tehlike getirmesine izin verilmedi.

Belözoğlu, takım savunmasıyla ilgili olarak 'Ligde en az pozisyon veren takımıyız' değerlendirmesini yaptı. Son dört maçın analizine değinerek, ilk maçta çok pozisyon verildiğini, son üç maçta ise neredeyse sıfıra yakın pozisyon verildiğini aktardı. Teknik adam, sahada pratik ve teoriyi birbirine yakınlaştırmak için tekrara ihtiyaç duyduklarını, beyazdan siyaha dönüşümün ancak tekrarlarla sağlanacağını söyledi.

Basın toplantısında ayrıca takım içi motivasyon ve dış beklentiler konusunda da açıklamalar yapan Belözoğlu, tribünlerin yüksek beklentilerinin oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu gözlemlediğini belirtti. "Fenerbahçe'de oynuyorsanız sokakta herkes maçı kazanmanız lazım diye söyler. Nasıl kazanacaklarını da onlara doğru anlatmak gerekiyor" diyerek sorumluluk ve iletişime dikkat çekti.

oyuncu değerlendirmeleri ve kadro notları:

Kerem ile ilgili sorulara da yanıt veren Belözoğlu, Kerem'in gösterdiği çabayı ve özveriyi takdir ettiğini söyledi. 'Kerem bu desteği hak ediyor. Benim için oyuncu değerlendirmede ilk sırada özveri yatıyor ve Kerem'de bu özveri var' ifadelerini kullandı. Teknik adam, oyuncunun bir başka camiadan gelip Fenerbahçe gibi beklentinin yüksek bir kulübe adaptasyon sürecinde olduğunu, taraftarın bazen beklentiler karşılanmadığında kırgınlık yaşadığını ancak bunun oyuncunun yanında durularak aşılabileceğini belirtti.

Nathan Ake'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Belözoğlu, Ake'nin antrenmanlara katıldığını ve hafta içi antrenmanlara tam katılımın beklendiğini, Başakşehir maçında oynayıp oynamayacağına bakacaklarını söyledi. Ayrıca Kante - Guendouzi ikilisinin birlikte oynayacağı maçların olacağını belirtti.

Genel değerlendirmesini 'Benim işim bugünden sonra neyi geliştirebilirim' sözleriyle sonlandıran Emre Belözoğlu, takımın oyun planı, savunma disiplini ve oyuncuların öz güveni üzerinde çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Maçın taktik ve performans boyutunda olumlu işaretler veren öğeler bulunduğunu, gol üretimindeki sürekliliği sağlayarak takımın daha rahat maçlar oynayacağını vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor FK karşısında ilk 25 dakikada tek eksiğin gol olduğunu vurgulayarak, "Eğer bunu yapsaydık, oyuncularımız farklı bir maç ortaya koyabilirdi. Biz bugün oyuna fazlasıyla hükmettik ve rakibi kalemize getirtmedik" dedi.