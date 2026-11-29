haftanın kırılma maçı: barbarosspor'un sürprizi

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda 6. hafta çatışmaları, en çok konuşulan sonucu Muradiye Sahası'nda verdi. Sezona 5'te 5 yaparak giren Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK, deplasmanda karşılaştığı Manisa Barbarosspor karşısında 3-2 mağlup olarak namağlup unvanını kaybetti. Maç, grubun dengelerini etkileyen bir kırılma noktası olarak öne çıktı.

maçın ana hatları:

Mücadele Muradiye Sahası'nda oynandı ve temposu yüksek bir karşılaşma oldu. Skor tabelasında Barbarosspor 3 - 2 Bieksper Hacırahmanlı yazmasıyla konuk ekip sezonun ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın detaylı dakikaları ve gollerin kimler tarafından atıldığına dair bilgiler ilan edilen sonuçlarla sınırlı olmakla birlikte, sonuç Hacırahmanlı'nın beş maçlık kayıpsız serisini noktaladı ve grubun üst sıralarındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

haftanın diğer gollü karşılaşmaları:

6. haftada oynanan dört maçta toplam 21 gol kaydedildi; haftanın en gollü mücadelesinde Manisa Lalelispor, Manisa 8 Eylül Sahası'nda Anadolu 45 Spor'u 6-3 yenerek dikkat çekti. Karaağaçlı Sahası'ndaki mücadelede Mütevellispor, Karaağaçlı Teknikspor'u 2-1 yenerken, günün son maçında Donatımspor, Selimşahlarspor'u 3-1 mağlup etti. Haftanın toplu sonuçları şu şekilde kayda geçti: Anadolu 45 Spor - Manisa Lalelispor: 3-6, Manisa Barbarosspor - Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK: 3-2, Karaağaçlı Teknikspor - Mütevellispor: 1-2, Selimşahlarspor - Donatımspor: 1-3.

puan durumu ve grubun görünümü:

Bu sonuçlarla grubun zirvesinde hâlâ 15 puanlı Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK yer alıyor; ancak ilk yenilgi takımın namağlup unvanını sona erdirirken puan farkları daralabilir. Takımların puan durumu şu şekilde sıralanıyor: 12 puanlı Mütevellispor 2., Donatımspor 3.; 10 puanlı Selimşahlar 4., Barbarosspor 5.; 9 puanlı Lalelispor 6.; 3 puanlı Karaağaçlı Teknikspor 7.; ve henüz puanla tanışamayan Anadolu 45 Spor 8. sırada bulunuyor. Haftanın sonuçları, alt sıralarda puan mücadelesini ve üst sıralarda dengelerin korunmasını birlikte etkileyerek haftalar ilerledikçe grubun daha rekabetçi bir tabloya döneceğine işaret ediyor.

MANİSA 1. AMATÖR KÜME MERKEZ A GRUBU’NDA İLK 5 MAÇINI KAZANARAK 5’TE 5 YAPAN BİEKSPER HACIRAHMANLI FUTBOL SK, 6. HAFTADA MANİSA BARBAROSSPOR’A (FOTOĞRAFTAKİ TAKIM) 3-2 MAĞLUP OLARAK NAMAĞLUP UNVANINI KAYBETTİ.