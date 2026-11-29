maç özeti:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu 4. maçında sahasında İzlanda'yı 101-83 mağlup etti. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezinde oynandı; maçın hakemleri Yohan Rosso, Ioannis Agrafiotis ve Branimir Galic olarak kaydedildi.

maç akışı ve ikinci yarı dönüşü:

İlk periyot 23-24 ile İzlanda üstünlüğünde geçildi ve devre 43-46 ile konuk ekibin az farkla üstünlüğüyle tamamlandı. Türkiye, üçüncü periyotta oyunu dengeleyerek son çeyreğe 73-70 önde girdi ve maçı güçlü bir ikinci yarı ile tamamladı; ikinci yarıda 58-37'lik üstünlük kuruldu.

kadrolar ve skor katkıları:

Türkiye cephesinde öne çıkan isimler Şehmus Hazer 23, Ercan Osmani 19, Malachi Flynn 13, Kenan Sipahi 15, Sertaç Şanlı 11 ve Furkan Korkmaz 10 oldu. Takım kadrosunda Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim 2, Ömer Kutluay 4 ve Yiğit Onan, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu da yer aldı. Başantrenör olarak takımın başında Ergin Ataman bulunuyor.

İzlanda'da Fridriksson 15, Hlinason 14, Hermannsson 14, Kristinn Palsson 12, Gudmundsson 6, Thrastarson 7, Henningsson 8, Steinarsson 3, Petursson 2 ve Haukur Palsson 2 gibi skorerler görev aldı. Konuk ekibin başantrenörü Craig Pedersen olarak listelendi.

Maç periyot skorları şu şekilde kaydedildi: 1. periyot 23-24, devre 43-46, 3. periyot 73-70 ve final 101-83.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, FIBA 2027 BASKETBOL DÜNYA KUPASI ELEMELERİ 2. TUR J GRUBU 4. MAÇINDA SAHASINDA İZLANDA'YI 101-83 MAĞLUP ETTİ.