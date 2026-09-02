Dolar 48,2943 +0,05%
Euro 55,9671 +0,05%
Bist 13.952,06 -1,95%
Altın Gram 6.785,75 -0,59%
EUR/USD 1,1583 -0,08%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Erciyes 38 FSK, Konyaspor'dan Berke Özçelik'i kiraladı

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Konyaspor'dan kanat oyuncusu Berke Özçelik'i 2026-2027 sezonu için 1 yıllığına kiraladı; kulüp başarı diledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erciyes 38 FSK, Konyaspor'dan Berke Özçelik'i kiraladı

Erciyes 38 FSK kadrosuna kanat oyuncusu Berke Özçelik'i kattı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Süper Lig takımı Konyaspor'dan kanat oyuncusu Berke Özçelik'i 2026/2027 sezonu için 1 yıllığına kiraladı.

Mavi-siyahlı ekip, hücum hattına yönelik takviyesini resmen açıklarken, genç oyuncunun lig maratonunda takıma katkı sağlaması beklendi.

transfer detayları:

Kulüpler arasında varılan anlaşma kapsamında Berke Özçelik, 2026-2027 futbol sezonu boyunca Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması giyecek. Sözleşme 1 yıllık kiralık olarak düzenlendi ve oyuncu kadroya dahil edildi.

kulübün açıklaması:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün resmi duyurusunda, 'Hoş Geldin Berke Özçelik. Kulübümüz, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026/2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesinde katkıları olan Konyaspor Kulübü’ne teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.

Teknik heyet ve yönetim, transferin takıma rekabet ve derinlik katmasını umuyor; taraftarların da yeni sezon öncesi takıma desteğinin süreceği vurgulanıyor.

TFF 3. LİG 3. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, KONYASPOR’DAN KİRALIK OLARAK BERKE...

TFF 3. LİG 3. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, KONYASPOR’DAN KİRALIK OLARAK BERKE ÖZÇELİK’İ KADROSUNA KATTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın Büyükşehir Belediyespor sezona profesyonel lig parolasıyla başladı
images

Sinan Erdem'de rövanş: milliler çeyrek finalde Almanya ile karşılaşıyor
images

Muğlaspor'un profesyonel liglerdeki ilk yabancı golünü Diarra kaydetti
images

Kadıköy'de dev kapışma: iki takımın piyasa değeri 31 milyar lira

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de gözyaşlarıyla uğurlandı: uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verildi

Köseyufuslu kavşağında çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Taklit karşısında kahkahalara boğulan başkan Yazıcıoğlu

İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı: üreticiler ve tarım ekipleri sahada

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı