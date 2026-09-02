Erciyes 38 FSK, Konyaspor'dan Berke Özçelik'i kiraladı

Erciyes 38 FSK kadrosuna kanat oyuncusu Berke Özçelik'i kattı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Süper Lig takımı Konyaspor'dan kanat oyuncusu Berke Özçelik'i 2026/2027 sezonu için 1 yıllığına kiraladı.

Mavi-siyahlı ekip, hücum hattına yönelik takviyesini resmen açıklarken, genç oyuncunun lig maratonunda takıma katkı sağlaması beklendi.

transfer detayları:

Kulüpler arasında varılan anlaşma kapsamında Berke Özçelik, 2026-2027 futbol sezonu boyunca Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması giyecek. Sözleşme 1 yıllık kiralık olarak düzenlendi ve oyuncu kadroya dahil edildi.

kulübün açıklaması:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün resmi duyurusunda, 'Hoş Geldin Berke Özçelik. Kulübümüz, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026/2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesinde katkıları olan Konyaspor Kulübü’ne teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.

Teknik heyet ve yönetim, transferin takıma rekabet ve derinlik katmasını umuyor; taraftarların da yeni sezon öncesi takıma desteğinin süreceği vurgulanıyor.

TFF 3. LİG 3. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, KONYASPOR’DAN KİRALIK OLARAK BERKE ÖZÇELİK’İ KADROSUNA KATTI