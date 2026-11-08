Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Erciyes 38'de Ali Kılıç uzatma golleriyle takımına 3 puanı kazandırdı

Ali Kılıç, 81. dakikada oyuna girip uzatma dakikalarında attığı gollerle Erciyes 38'i 1964 Silifke karşısında 3-1 galibiyete taşıdı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 08:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes 38'de Ali Kılıç uzatma golleriyle takımına 3 puanı kazandırdı

Ali Kılıç uzatma anlarında sahne aldı

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 10. haftasında evinde 1964 Silifke Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Maçta son sözü söyleyen isim, bu sezon ilk gollerini kaydeden Ali Kılıç oldu.

Maçın kırılma anı:

Karşılaşmada yedekten gelip oyuna dahil olan Ali Kılıç, 81. dakikada Ensar Bilir’in yerine oyuna girdi. Normal süre sona erdikten sonra gelen uzatma dakikalarında attığı goller, skoru belirleyerek takımına önemli bir üç puanı getirdi.

Kılıç'in performansı ve takım tepkisi:

2026-2027 sezonundaki ilk gollerini 1964 Silifke Spor Kulübü'ne atan Kılıç maç sonunda büyük sevinç yaşadı ve saha kenarına koşan takım arkadaşları ile gelen tebrikleri tek tek kabul etti. Teknik ekip ve taraftarlar, oyuncunun son dakikadaki etkili müdahalesini övdü.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ&#039;NÜN BAŞARILI OYUNCUSU ALİ KILIÇ, BU SEZON İLK GOLLERİNİ...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ'NÜN BAŞARILI OYUNCUSU ALİ KILIÇ, BU SEZON İLK GOLLERİNİ KAYDETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taraftar önünde büyük geri dönüş: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor OGM Orma...
images

Kayseri Atletikspor, Antepia'yı üç sette geçerek iddiasını sürdürdü
images

İlk iki seti alan Kayseri geri dönüşe direnemedi: Kahramanmaraş 3-2 kazandı
images

Avrupa ikincisi kayserili muaythaicilerden il müdürlüğüne ziyaret

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karlı dağları aşan göçerlerin ılıman Iğdır yolculuğu

Çekimde eşeğe binince panik: muhabiri kameraman kurtardı

B hücreli lenfoblastik lösemide başarıyı artıran gelişmeler, yapay zekâdan dikkatli kullanım çağrısı

İlk kar Erzurum'u beyaza bürüdü, çocuklar parklarda eğlendi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi