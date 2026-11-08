Erciyes 38'de Ali Kılıç uzatma golleriyle takımına 3 puanı kazandırdı

Ali Kılıç uzatma anlarında sahne aldı

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 10. haftasında evinde 1964 Silifke Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Maçta son sözü söyleyen isim, bu sezon ilk gollerini kaydeden Ali Kılıç oldu.

Maçın kırılma anı:

Karşılaşmada yedekten gelip oyuna dahil olan Ali Kılıç, 81. dakikada Ensar Bilir’in yerine oyuna girdi. Normal süre sona erdikten sonra gelen uzatma dakikalarında attığı goller, skoru belirleyerek takımına önemli bir üç puanı getirdi.

Kılıç'in performansı ve takım tepkisi:

2026-2027 sezonundaki ilk gollerini 1964 Silifke Spor Kulübü'ne atan Kılıç maç sonunda büyük sevinç yaşadı ve saha kenarına koşan takım arkadaşları ile gelen tebrikleri tek tek kabul etti. Teknik ekip ve taraftarlar, oyuncunun son dakikadaki etkili müdahalesini övdü.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ'NÜN BAŞARILI OYUNCUSU ALİ KILIÇ, BU SEZON İLK GOLLERİNİ KAYDETTİ.