Avrupa ikincisi kayserili muaythaicilerden il müdürlüğüne ziyaret

Başarıyı paylaşma buluşması:

Fransa'nın başkenti Paris'te 17-25 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda kendi sıkletlerinde ikinci olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Kayserili milli sporcular, il merkezinde bir araya geldi. Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir; teknik heyetle birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ele alınan konular:

Ziyarette Avrupa Şampiyonası sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı, müsabaka deneyimleri ve elde edilen dereceler tartışıldı. Milli takımın geleceğe dönük hedefleri ile çalışmalarda ihtiyaç duyulan destekler masaya yatırıldı. Heyet içinde yer alan Milli Takım Teknik Direktörü Yaşar Cuma Kılıç, Milli Takım Antrenörü Adem Karakaş, teknik ekip görevlisi Dilara Arpacı ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu da görüşmelere katıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, uluslararası arenada kazanılan başarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek sporcular ve antrenörleri tebrik etti. Sporcuların performansları ve hazırlık süreçleri hakkında notlar alınırken, gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmeler sürdü.

Plaketle teşekkür ve temenniler:

Programın sonunda İl Müdürü Kabakcı, Avrupa ikincisi olan milli sporculara başarılarından dolayı plaket takdim etti. Ziyaret, Kayseri ve Türkiye adına elde edilen başarının takdir topladığı vurgusuyla sona erdi; sporcuların uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam etmeleri temenni edildi.

KAYSERİ’Yİ VE TÜRKİYE’Yİ AVRUPA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARIYLA TEMSİL EDEREK GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN MİLLİ SPORCULAR AHMET AKAY DALKIRAN, EZGİ KELEŞ VE AYTEN ÖZDEMİR; KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI ZİYARET ETTİ.