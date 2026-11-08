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Erciyes 38 FSK zirve yarışında yedinci galibiyetini aldı

3. Lig 3. Grup'ta Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 10. haftada 1964 Silifke'yi 3-1 yenerek 23 puana ulaştı ve üçüncü sıradaki yerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 08:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erciyes 38 FSK zirve yarışında yedinci galibiyetini aldı

maç özeti

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 3. Lig 3. Grup'ta oynanan 10. hafta maçında evinde 1964 Silifke Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla mavi-siyahlılar haftayı üç puanla kapattı.

hafta performansı ve puan durumu:

Geride kalan 10 haftada Erciyes 38, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetti. Topladığı 23 puanla ekip ligde 3. sırada yer alıyor.

sezon sonuçlarının kısa dökümü:

Mavi-siyahlılar sezon içinde Ağrı 1970 Spor Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor, Adanaspor Yeni Malatyaspor ve 1964 Silifke Spor Kulübü karşısında galip gelirken; Diyarbekirspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor ile berabere kaldı ve Bitlis 1916 FSK'ye mağlup oldu.

Bu galibiyet, Erciyes 38'in ligdeki zirve mücadelesindeki konumunu pekiştirdi ve takım 11. haftada oynanacak deplasman maçı için moralli bir şekilde hazırlanacak.

Erciyes 38, ligde bir sonraki karşılaşmasında Karaman FK'ya konuk olacak.

3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGDEKİ YEDİNCİ GALİBİYETİNİ ALARAK 23 PUANA...

3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGDEKİ YEDİNCİ GALİBİYETİNİ ALARAK 23 PUANA ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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