Sultangazi 2027 bütçesi 12,9 milyar lirayla kabul edildi; yatırımın odağı insan

Sultangazi Belediye Meclisi, 2027 Mali Yılı Bütçesi oturumunda 12 milyar 900 milyon liralık bütçeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Abdurrahman Dursun, yeni dönemde önceliklerinin sosyal hizmetler, gençlik ve spor yatırımları ile şehrin marka değerini yükseltmek olduğunu vurguladı.

bütçenin önceliği: insan odaklı hizmetler

Başkan Dursun, Sultangazi’nin Türkiye’nin 81 ilinden gelenlerin oluşturduğu bir mozaik olduğuna dikkat çekerek komşuluk ve kardeşlik bağlarını öne çıkardı. Belediyenin kaynaklarını ihtiyaç sahibi ailelere destek, sosyal yardım kartları, giyim ve nakdi yardımlar, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı gibi uygulamalar için kullanacaklarını söyledi.

Dursun, çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik projelere verilen önemi de vurguladı. SEDA merkezlerinde çocuklara ücretsiz merkezi sınav hazırlığı, üniversite öğrencilerinin ulaşım desteği, gençler için spor yatırımları ve kadınlar için meslek atölyeleri gibi programların bütçede yer alacağını belirtti. Başkanın sözleri özetle, "en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır" şeklinde oldu.

GES projesi ve uzun vadeli tasarruf:

Belediye başkanı, ilçenin enerji maliyetlerine yönelik adımı da anlattı. Malatya'da kurulacak güneş enerji santrali (GES) ile kamusal alandaki aydınlatma giderlerinin 30 yıl boyunca ücret ödenmeden karşılanmasının hedeflendiğini açıkladı. Proje kapsamında 300 dönüm arazi üzerinde 12 megawatlık kurulu güç üretilecek ve aralık sonunda inşaatın tamamlanması planlanıyor.

Dursun, GES'in tüketilen enerji kadar gelir getireceğini, bunun belediyeye aylık ortalama 20 milyon lira civarında bir gelir sağlayacağını belirtti. Projeyi hem uzun vadeli tasarruf hem de sürekli gelir kaynağı olarak nitelendirdi.

spor ve kültür yatırımları: marka şehir hedefi:

Başkan Dursun, Sultangazi’nin spor alanındaki başarısına da değinerek ilçenin ACES tarafından önceki değerlendirmede Avrupa Spor Şehri unvanı aldığını ve şimdi 20 şehri geride bırakarak "Avrupa’nın en iyi spor şehri" seçildiğini söyledi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yürütülen spor projeleri ve uluslararası organizasyon ev sahiplikleri bu başarının dayanakları olarak gösterildi.

Kültür yatırımları arasında öne çıkan proje ise Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi. Başkan, projenin tamamlandığında 23 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olacak mekânlar sunacağını, birçok organizasyona ev sahipliği yapacağını ve Sultangazi’nin marka şehir olma yolunda önemli adım atacağını söyledi. Bu kapsamda destek veren Cumhurbaşkanı, ilgili bakanlar ve bürokratlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 2027 bütçesi resmen onaylandı ve meclisten çıkan karar ilçenin gelecek dönemde sosyal hizmetler, spor, kültür projeleri ve enerji yatırımları ekseninde planlama yapacağını doğruladı. Başkan Dursun, bütçenin Sultangazi'ye hayırlı olmasını diledi.

SULTANGAZİ BELEDİYE MECLİSİ 2027 MALİ YILI BÜTÇESİ İÇİN TOPLANDI.