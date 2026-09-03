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Kartepe’de kanal park kültür koridoruna dönüşüyor

Kartepe’de 1,2 kilometrelik Kanal Park yürüyüş ve bisiklet yoluna kültür ve sanat öğeleri eklenerek edebiyat ve tarihle buluşan bir koridora dönüştürülecek

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kartepe’de kanal park kültür koridoruna dönüşüyor

Kanal Park’ta dönüşüm planı:

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Kule Deresi boyunca uzanan Kanal Park için yeni bir kimlik çalışması başlatıldı. Dumlupınar Mahallesi sınırlarında yer alan yaklaşık 1,2 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet güzergâhının, yalnızca spor ve ulaşım odaklı bir alan olmaktan çıkarılarak kültür ve sanatla iç içe bir koridora dönüştürülmesi hedefleniyor.

Hedef ve kapsam:

Projeyle güzergâhın farklı noktalarına kültür ve sanat odaklı düzenlemeler yerleştirilecek; yürüyüş yapanlar ve bisikletliler strada karşılaştıkları enstantanelerle edebiyat, tarih ve görsel sanat öğeleriyle buluşacak. Amaç, parkı çocuklar, gençler ve aileler için daha canlı, dikkat çekici ve işlevsel bir yaşam alanına dönüştürmek. Planlanan uygulamalar arasında açık hava sergileri, okuma-dinleme köşeleri ve yerel tarih anlatımlarını destekleyecek düzenlemeler öne çıkıyor.

Güzergâhın donanımının güçlendirilmesiyle hem estetik bir görünüm sağlanması hem de kullanım rahatlığının artırılması hedefleniyor; bununla birlikte alandaki çeşitli etkinliklerle haftalık veya dönemsel etkinlik takvimi oluşturulması da gündemde.

Yerinde inceleme ve beklentiler:

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a Dumlupınar Mahalle Muhtarı İbrahim Kır eşlik etti. Kocaman, Kanal Park’ın yalnızca yürüyüş ve bisiklet yolu olarak değil; vatandaşların vakit geçirebileceği, kültürel içeriklerle karşılaşabileceği bir yaşam alanı haline getirileceğini belirtti.

Belediye yetkilileri, düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte Kanal Park’ın yürüyüş ve bisiklet ağının yanı sıra kültür, sanat ve sosyal yaşamın kesiştiği bir kent mekânına dönüşeceğini, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere farklı deneyimler sunacağını ifade ediyor.

KARTEPE’DE KANAL PARK’IN YENİ BİR KİMLİĞE KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI. YAKLAŞIK 1,2...

KARTEPE’DE KANAL PARK’IN YENİ BİR KİMLİĞE KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI. YAKLAŞIK 1,2 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET GÜZERGAHININ SANAT, EDEBİYAT VE TARİHİN BULUŞTUĞU BİR KÜLTÜR KORİDORUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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