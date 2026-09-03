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Erzurum’da saha önceliği: il sağlık müdürü Meral merkezleri yerinde inceledi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, göreve başlamasının ardından Aziziye’de sağlık merkezlerini ziyaret edip personel ve vatandaşlarla görüştü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum’da saha önceliği: il sağlık müdürü Meral merkezleri yerinde inceledi

Erzurum’da saha önceliği: il sağlık müdürü Meral merkezleri yerinde inceledi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, göreve başlamasının hemen ardından saha çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Meral, ilk ziyaretleri kapsamında Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aziziye Sağlıklı Hayat Merkezi'ni yerinde inceleyerek yürütülen hizmetleri değerlendirdi.

Ziyaretin kapsamı:

Merkezde görev yapan sağlık personeliyle bir araya gelen Meral, yürütülen çalışmaların işleyişi, başvuru ve hasta yoğunluğu ile vatandaşların ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerini dinleyen Meral, mevcut hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik notlar aldı ve eksiklerin tespiti için sahada yapılan gözlemlerini paylaştı.

Personel ve vatandaş buluşması:

Ziyaret sırasında merkezden hizmet alan vatandaşlarla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Meral, vatandaşların görüşlerini dinleyip onlarla yakından ilgilendi. Sağlık çalışanlarıyla yürütülen diyaloglar, hizmet kalitesinin artırılmasına dair yerinde geri bildirim sağlamayı hedefledi.

Saha çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Meral, amaçlarının sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek, ihtiyaçları doğrudan tespit etmek ve Erzurum’da vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak olduğunu ifade etti. Meral’in önümüzdeki dönemde de sağlık tesislerine yönelik ziyaretlerini ve saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN SAHA...

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN SAHA ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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