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adana’da saatte 80 km hıza ulaşan rüzgar kent yaşamını sekteye uğrattı

Adana’da saatte 80 km hıza varan rüzgar kent yaşamını etkiledi; Yüreğir ve Seyhan’da ağaçlar araçlara devrildi, reklam panoları söküldü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

adana’da saatte 80 km hıza ulaşan rüzgar kent yaşamını sekteye uğrattı

adana’da fırtına günlük yaşamı zorlaştırdı:

Adana’da kuzey yönlerden esen rüzgarın hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaşması kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgâr sonucu ağaçlar devrilirken, reklam panosu kökünden sökülerek camlarıyla birlikte yola savruldu. Olaylar bazı mahallelerde özellikle belirgin hale geldi.

etkinin görüldüğü noktalar:

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki semt pazarında bir ağaç devrildi, kent genelinde çeşitli noktalarda park halindeki araçların üzerine düşen ağaçlar bildirdi. Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde ise rüzgara dayanamayan bir reklam panosu kökünden söküldü ve panonun savrulan camı yola düştü. Ayrıca bazı binaların önündeki sundurmalar zarar gördü.

Bir binanın önündeki sundurmayı tutmaya çalışan bir vatandaş, rüzgarın şiddetiyle kısa süreliğine havada asılı kaldı; tutunmakta zorlanan vatandaş daha sonra sundurmayı bırakmak zorunda kaldı ve herhangi bir ağır yaralanma bildirimi verilmedi.

meteorolojiden uyarı ve beklenen seyir:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana için yayımladığı kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında kuzey yönlerinden esen rüzgârın genelde saatte 50-70 kilometre, yer yer ise 80 kilometre hıza ulaşacağını belirtmişti. Yetkililer, fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini ancak çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İlgili kurumlar ve belediye ekipleri, zarar gören bölgelerde hasar tespit ve kaldırma çalışmalarına başlarken vatandaşlardan mümkün olduğunca açık alanlarda bulunmamaları ve araçlarını ağaçlı bölgelere park etmemeleri istendi.

Adana&#039;da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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