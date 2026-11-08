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Karabük'ün yüksekleri beyaza büründü: Keltepe'de 40 santimetre

Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar, Ahmetusta Geçidi ve Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili oldu; Keltepe'de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'ün yüksekleri beyaza büründü: Keltepe'de 40 santimetre

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar manzarası:

Karabük'te dün başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Karabük-Bartın kara yolu üzerindeki bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaşırken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ölçülen kar kalınlığı 40 santimetreye vardı.

Ahmetusta Geçidi'nde doğa ve fotoğrafçılık:

Ahmetusta Geçidi'ndeki ormanlık alanlar gece boyu yağan karla kaplanarak çam ağaçlarının üzerini beyaz bir örtüyle örttü. Güzergahtan geçen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip manzarayı fotoğraflarken, tesis çevresi de kış görüntüleriyle dikkat çekti. Ailesiyle fotoğraf çektiren Mehmet Polat, "Yılın ilk karı, anı olsun diye fotoğraf çekilmek istendik" dedi.

Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları:

Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğun yağışın ardından tesisler ve çevresindeki ormanlık alanlar beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşması, yetkililerin ve işletmelerin yeni kayak sezonu için sürdürdüğü hazırlıklar açısından olumlu karşılandı. Ayrıca Ahmetusta Geçidi'nde karla kaplanan doğa, dron ile görüntülendi.

Karabük&#039;ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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