Erciyes’te geleceğin kayak planları şekilleniyor

Toplantı ve yerinde incelemeler:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’in kayak sporundaki güçlü konumunu pekiştirmek amacıyla Türkiye Kayak Federasyonu ile kayak kulüplerini bir araya getirdi. Toplantı, kış turizmi ve kayak sporunun önemli merkezlerinden Erciyes’te gerçekleştirildi ve sezon hazırlıkları yerinde değerlendirildi.

Programa; Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve federasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde öncelik, 2026-2027 sezonu hazırlıkları oldu. Kulüplerin başkan, antrenör ve yöneticilerinin ilettiği görüş ve talepler doğrultusunda; spor altyapısının geliştirilmesi, sporcuların performansını artıracak eğitim ve kamp programları, malzeme ve tesis ihtiyaçları ile kayak sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik stratejiler masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca kulüplerin organizasyon kapasitelerinin yükseltilmesi, yerel işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ulusal-uluslararası yarışlara ev sahipliği yapma hazırlıkları da kapsamlı şekilde ele alındı.

Kayseri yatırımlarının önemi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yatırımları yalnızca tesisleşmeyle sınırlı tutmayarak sporcu yetiştirme, branş gelişimi ve kent organizasyon kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıyor. Erciyes başta olmak üzere kentin doğal, sportif ve turistik potansiyeli değerlendirilerek, yapılan yatırımların spor turizmini desteklemesi hedefleniyor.

Toplantı ve saha incelemelerinin amacı, Kayseri’nin mevcut kayak gücünü ileri taşımak, kulüplerin ihtiyaçlarını somut adımlara dönüştürmek ve yeni sezon hazırlıklarını hızlandırmaktır. Katılımcılar arasında yürütülen görüş alışverişi, önümüzdeki dönem için yol haritası oluşturulmasına katkı sundu.

Yerinde yapılan değerlendirmeler ve toplantı sonuçlarının, kulüplerin beklentileri doğrultusunda atılacak adımlara yön vermesi ve Erciyes’in kayak sporundaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; ERCİYES’İN KAYAK SPORUNDAKİ GÜÇLÜ KONUMUNU PEKİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA FEDERASYON VE KAYAK KULÜPLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.