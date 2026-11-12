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Erdemli'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda tüfekle açılan ateş: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin Erdemli'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 1 kadın yaşamını yitirdi, saldırgan dahil 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 22:34

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 22:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erdemli'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda tüfekle açılan ateş: 1 ölü, 5 yaralı

Erdemli'de bulvarda silahlı saldırı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, iş yerlerinin yoğun olduğu Alparslan Türkeş Bulvarı kenarında bir kişinin tüfekle çevreye rastgele ateş açması sonucu bölgede paniğe neden oldu. Olayda 1 kadın hayatını kaybederken, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Olay yeri ve ilk bulgular:

Olay, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre saldırgan kaldırımda yürürken yanında taşıdığı tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu.

Yaralılar ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; bölgedeki iş yerleri ve görgü tanıklarıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, güvenlik önlemleri ve soruşturmanın ayrıntıları netleştikçe bilgi paylaşılacağı belirtildi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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