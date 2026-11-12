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İnegöl'de lodos bir ağacı sokaktaki trafiği durdurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle bir ağaç kırılarak 1. Yıldırım Sokak'a devrildi; polis ve itfaiye ekipleri testerelerle müdahale edip yolu açtı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de lodos bir ağacı sokaktaki trafiği durdurdu

Olay

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos, bir ağacın sokakta devrilmesine neden oldu. Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Yıldırım Sokak'ta meydana geldi.

Müdahale ekipleri ve çalışma biçimi:

Şiddetli lodos nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç kırılarak sokağa devrildi. İhbarın ardından polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı güvenlik önlemleri aldıktan sonra motorlu testerelerle keserek parçalara ayırdı.

Yolun temizlenmesi ve ulaşıma açılması:

Çalışmanın tamamlanmasının ardından sokak temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Olay nedeniyle yol yalnızca kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı.

Bursa’da lodos ağacı devirdi, sokak ulaşıma kapandı

Bursa’da lodos ağacı devirdi, sokak ulaşıma kapandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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