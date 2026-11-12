İnegöl'de lodos bir ağacı sokaktaki trafiği durdurdu

Olay

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos, bir ağacın sokakta devrilmesine neden oldu. Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Yıldırım Sokak'ta meydana geldi.

Müdahale ekipleri ve çalışma biçimi:

Şiddetli lodos nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç kırılarak sokağa devrildi. İhbarın ardından polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı güvenlik önlemleri aldıktan sonra motorlu testerelerle keserek parçalara ayırdı.

Yolun temizlenmesi ve ulaşıma açılması:

Çalışmanın tamamlanmasının ardından sokak temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Olay nedeniyle yol yalnızca kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı.

Bursa’da lodos ağacı devirdi, sokak ulaşıma kapandı