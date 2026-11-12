Haciz işlemi sırasında 5. kattan düşen kişinin durumu araştırılıyor

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 16.00 civarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre evine haciz için gelen memurların işlem yaptığı sırada H.H.Ü. (52), henüz bilinmeyen bir nedenle dairesinin penceresinden 5. kattan düştü.

Beton zemine düşen şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavi altına alındığı bildirildi.

Müdahale ve hastaneye kaldırılma:

Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk yardım uyguladıktan sonra hızlı bir şekilde hastaneye sevk etti. Yaralanmanın boyutu ve durumu hakkında resmi sağlık raporu bekleniyor.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Polis ekipleri, apartman çevresinde ve dairede inceleme yaptı; olayın kaza mı yoksa intihar girişimi mi olduğunun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili ifadeler alınmakta ve olay yeri incelemesi sürüyor.

ADRESE GELEN POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN APARTMAN ÇEVRESİNDE VE DAİREDE İNCELEMELERDE BULUNDU.