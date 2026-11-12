Erdoğan: Antalya'da kurulan ortak zemin COP31 eylem gündemine güç katıyor

Erdoğan: Antalya'da oluşan ortak zemin COP31 çalışmalarının dayanağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür etti. Uluslararası arenada yaşanan zorluklara rağmen liderlerin yüz yüze iletişim kurmasının, iklim eylemine yönelik siyasi taahhütlerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Erdoğan, zirve sürecine katkı veren taraflar, uluslararası kuruluşlar ve çok taraflı kalkınma bankalarına takdirlerini sundu.

Zirvenin ortak zemininden çıkarımlar:

Erdoğan, farklı coğrafyalar ve ulusal önceliklerle Antalya'ya gelen ülkelerin ortaya koyduğu görüş alışverişinin, Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girilirken iklim mücadelesinin hem bilimsel hem de ahlaki zorunluluk olduğunu teyit ettiğini söyledi. Görüşmelerde oluşan geniş ortak zeminin, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyalog ve iş birliğinin kıymetli bir temel oluşturduğunu vurguladı. Bu ortak yaklaşımın COP31 Eylem Gündemi önceliklerine yansıtılmasının cesaret verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, sorumluluğun yalnızca bugünü değil; yaşamları etkilenmiş toplulukları, gelecek nesilleri ve ekonomilerin bağlı olduğu küresel sistemi kapsadığını hatırlattı. Görüşmelerde öne çıkan unsurlar arasında erken uyarı sistemleri, dayanıklılık ve risklere en çok maruz kalanların korunmasının öneminin bulunduğunu belirtti.

Uygulama odaklı girişimler ve beklentiler:

Zirvede ele alınan konular arasında elektrifikasyonun yaygınlaşması, yeşil sanayileşme, dayanıklılık, sıfır atık uygulamaları ve iklim finansmanı yer aldı. Erdoğan, bu etkinliklerin özellikle Afrika, Pasifik ve diğer bölgelerin önceliklerine dikkat çektiğini; iklim eyleminin kalkınma ihtiyaçlarına ve ulusal koşullara uygun şekilde ilerletilmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Öne çıkan mekanizmalardan biri olan İklim Uygulama Köprüsü'nün zirvede büyük destek gördüğünü belirten Erdoğan, en çok ihtiyaç duyanların finansmana erişiminin önemi üzerinde durdu. Ayrıca, ‘35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü’'ne verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu ve mekanizmanın mevcut taahhütleri somut sonuçlara dönüştürmeyi hedeflediğini kaydetti.

Erdoğan, COP31'in uygulama odaklı bir COP olarak tasarlandığını ve zirve liderliğinin uygulamaya siyasi önem kazandırmayı, hükümetler ve paydaşları pratik çözümler etrafında buluşturmayı amaçladığını vurguladı. Elektrifikasyonun enerji güvenliği ve kalkınmaya katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklığın çok taraflılığa duyulan güveni gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı, özellikle Pre-COP ev sahipleri Tuvalu ve Fiji başta olmak üzere Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sürece katılımın, eylem gündeminin ülkelerin öncülüğündeki çabaları destekleyecek iş birliği fırsatlarını artırdığını söyledi.

Son olarak Erdoğan, devam eden müzakerelerde tüm tarafları liderler zirvesinde sergilenen yapıcı ruhu korumaya çağırdı ve Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalarda kararlılığın sürdürülmesinin, 1,5C hedefinin ulaşılabilir kılınması açısından hayati olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.