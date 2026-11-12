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Kahramanmaraş merkezli üç ilde sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: iki tutuklama

Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda sahte pasaport ve kimlikle yasa dışı yurt dışı geçişlerini organize eden 9 kişiden iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 22:34

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahramanmaraş merkezli üç ilde sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: iki tutuklama

Kahramanmaraş merkezli üç ilde sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, sahte pasaport ve kimlik düzenleyerek yasa dışı yurt dışı çıkışlarını organize eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çalışma, göçmen kaçakçılığıyla mücadele birimlerinin tespit ve takipleri sonucunda şekillendi.

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belge hazırlayan ve bu belgelerle yurt dışına gönderme organizasyonu kuran şüphelilere yönelik Kahramanmaraş merkezli olarak Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin arama kaydı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan, vize başvurusu reddedilen ya da yasal yollarla seyahat edemeyen kişilere sahte belge temin ettiği belirlendi.

Soruşturmada ayrıca şüphelilerin bot hesaplar üzerinden konsolosluk randevuları aldığı, gizli bölmeli araçlar ve vizesiz ülkeler kullanılarak Avrupa'ya geçişleri organize ettikleri tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Operasyonda toplam 9 şüpheli yakalandı. Adres aramalarında 1 ruhsatsız tabanca ile sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda pasaport ve kimlik belgesi ele geçirildi. Adli işlemler sonucunda 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ise 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklandı. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve yapılan tespitlerin genişletildiğini bildirdi.

Operasyon, sahte belge üretimi ve organize göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalarda bir adım daha atıldığını gösteriyor; yetkililer benzer vakalara karşı denetim ve takibin süreceğini vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 3 İLDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 3 İLDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANAN 9 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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