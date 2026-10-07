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Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

Sivas'ın İmranlı ilçesi Erdemşah köyünde çıkan yangında A.Ş.'ye ait müstakil ev, itfaiye ve iş makineleri müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:24

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Erdemşah köyünde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Olayda, söz konusu binanın sahibi olarak kayıtlarda geçen A.Ş.'ye ait müstakil ev kısa sürede alevlere teslim oldu.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre yangın, evde başladığı andan itibaren hızlıca yayıldı ve yapı kısa sürede alev topuna döndü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

müdahale ve inceleme:

Yangına ilk müdahaleyi İmranlı Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Ekipler söndürme çalışmalarını iş makinesi ve traktörlerle destekleyerek sürdürdü. Yapılan müdahalelere rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; yetkililer olayın kaynağını belirlemek için çalışıyor.

SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE BİR EV YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.

SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE BİR EV YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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