Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Erdemşah köyünde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Olayda, söz konusu binanın sahibi olarak kayıtlarda geçen A.Ş.'ye ait müstakil ev kısa sürede alevlere teslim oldu.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre yangın, evde başladığı andan itibaren hızlıca yayıldı ve yapı kısa sürede alev topuna döndü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

müdahale ve inceleme:

Yangına ilk müdahaleyi İmranlı Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Ekipler söndürme çalışmalarını iş makinesi ve traktörlerle destekleyerek sürdürdü. Yapılan müdahalelere rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; yetkililer olayın kaynağını belirlemek için çalışıyor.

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