Mesut Özil'le Taraklı'da nostalji ve sokaklarda fotoğraf kuyruğu

Mesut Özil Taraklı'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti MKYK Üyesi ve eski futbolcu Mesut Özil, partinin 81 ilde sürdürdüğü Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Sakarya'nın tarihî ilçesi Taraklı'yı ziyaret etti. Öğle saatlerinde ilçeye ulaşan Özil, kortej olmadan halkın arasında gezerek esnaf ve vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yaptı.

İlçe turu ve esnaf ziyaretleri:

Özil, Taraklı'nın tarihi cadde ve sokaklarını adım adım dolaştı ve dükkanları tek tek ziyaret etti. Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Özil, sokakta fotoğraf çektirmek isteyen sporseverlerle uzun süre vakit geçirdi. Özellikle forma imzalama talepleri yoğunluk oluşturdu ve Özil, gelen istekleri geri çevirmedi.

Renkli anlar ve taraftar hediyeleri:

Ziyaret sırasında ilçede duygulu ve neşeli anlar yaşandı. Bir sokak sanatçısı, "En büyük Fenerbahçe" sözleri eşliğinde cümbüşle mini bir performans sundu. Ayrıca Fenerbahçe döneminde bir taraftarın elleriyle hazırladığı özel bez bebek, Özil'e hediye edildi; bu anlar vatandaşlar tarafından fotoğraflandı ve sosyal medyada paylaşıldı.

Program boyunca Özil'e gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafları çektiren Özil, ilçe halkına teşekkür ederek Sahaya devam etti ve partinin saha programlarını sürdürdü.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE ESKİ FUTBOLCU MESUT ÖZİL, AK PARTİ’NİN 81 İLDE SÜRDÜRDÜĞÜ "TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI" KAPSAMINDA SAKARYA’NIN TARİHİ İLÇESİ TARAKLI’YI ZİYARET ETTİ.