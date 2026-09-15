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Bayraktaroğlu ile Dragone bölgesel güvenlik gündeminde buluştu

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile konferansta bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bayraktaroğlu ile Dragone bölgesel güvenlik gündeminde buluştu

Bayraktaroğlu ile Dragone bölgesel güvenlik gündeminde buluştu

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

görüşmenin kapsamı:

Toplantıda öncelikli olarak bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, bölgesel gelişmeler ışığında değerlendirmelerde bulundu ve ortak meselelerin gündeme alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

iletişim ve iş birliği:

Video konferans formatındaki görüşme, iki kurum arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve savunma-güvenlik alanındaki iş birliği mekanizmalarının gözden geçirilmesi açısından fırsat sağladı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI (CMC) ORAMİRAL...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI (CMC) ORAMİRAL GİUSEPPE CAVO DRAGONE İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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