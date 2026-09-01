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Erdoğan Bişkek'te Irıs Ordo'da ŞİÖ+ genişletilmiş oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Irıs Ordo'ya gelerek ŞİÖ+ genişletilmiş oturumuna katıldı; zirvede güvenlik, enerji ve terör gündem olacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan Bişkek'te Irıs Ordo'da ŞİÖ+ genişletilmiş oturumuna katıldı

Erdoğan'ın Bişkek programı ve Irıs Ordo ziyareti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkekte ikinci gün programına başladı ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş oturumunun yapılacağı Irıs Ordo Kongre Merkezine geldi. Kongre merkezinde Erdoğan'ı karşılama töreninde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov hazır bulundu.

Erdoğan'ın, genişletilmiş formatta düzenlenen zirve oturumuna hitap etmesi bekleniyor. Zirve kapsamında yapılacak açılış konuşmaları ve ikili görüşmelerin ardından toplantı çıktılarının kamuoyuna Bişkek Bildirisi ile duyurulması planlanıyor.

Zirvenin öncelikli gündem maddeleri:

Toplantıda, İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı ile uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor. Ayrıca terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ve enerji güvenliği gibi konular da zirvenin merkezî gündem maddeleri arasında yer alacak.

Genişletilmiş oturum formatı çerçevesinde yapılacak değerlendirmelerde hem bölgesel iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi hem de uluslararası iş birliği kanallarının etkinleştirilmesi üzerinde durulması bekleniyor.

ŞİÖ'nün yapısı ve Türkiye'nin statüsü:

Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'tan oluşuyor. Afganistan ve Moğolistan gözlemci üye statüsünde bulunurken, diyalog ortağı ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Maldivler, Myanmar ve Laos yer alıyor.

ŞİÖ, 2001 yılında kuruldu ve kuruluş amacı olarak üye ülkeler arasında karşılıklı güveni artırmak, bölgesel barış ile istikrarı korumak; terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasa dışı göçle ortak mücadeleyi, ayrıca siyaset, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür, eğitim, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirmeyi ilan ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN&#039;I KONGRE MERKEZİNDE KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADR CAPAROV KARŞILADI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KONGRE MERKEZİNDE KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADR CAPAROV KARŞILADI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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