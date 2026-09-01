Türkiye artemis anlaşmalarıyla uluslararası uzay ortaklığına katıldı

Türkiye, Artemis Anlaşmaları'na resmi olarak imza attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye adına Artemis Anlaşmaları'na imza attı. Türkiye böylece anlaşmanın 71. imzacısı olarak uluslararası uzay iş birliğinin çerçevesine katıldı.

Törende NASA Yöneticisi Jared Isaacman, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Uzay Ajansı temsilcilerinin hazır bulunduğu belirtildi. İmza ile Türkiye, Ay, Mars ve derin uzayın keşfine ilişkin şeffaflık, barışçıl kullanım, veri paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik ilkelerine bağlılığını resmîleştirdi.

Törende öne çıkan mesajlar:

NASA yöneticisi Jared Isaacman, Türkiye'nin katılımını uluslararası uzay iş birliğinde önemli bir dönüm noktası olarak tanımladı. Isaacman, törendeki konuşmasında Türkiye'nin uzayın barışçıl, şeffaf ve sorumlu keşfine bağlı bir topluluğa katıldığını vurguladı.

Bakan Kacır ise konuşmasında, imzanın Türkiye için uzay alanındaki hedeflerin bir parçası olduğunu belirterek ülkenin ulusal kabiliyetlerini ve hedeflerini özetledi. Kacır, Artemis Anlaşmaları'nın güvenli ve öngörülebilir bir çerçeve sunduğunu ve Türkiye'nin bu yapı içinde aktif rol almayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin milli hedefleri ve teknoloji odakları:

Kacır, son 20 yılda uydu teknolojileri ve milli kabiliyetler alanında kaydedilen ilerlemelere değindi. Uydu tasarımı, entegrasyon, test, üretim ve işletme süreçlerinde sağlanan kazanımların altı çizildi; TÜRKSAT 6A gibi projeler bu kabiliyetlerin yeni bir seviyeye taşındığı örnekler olarak gösterildi.

Milli Uzay Programı'nın 10 stratejik hedefi doğrultusunda, Türkiye'nin insanlı uçuşlardan bilimsel araştırmalara kadar genişleyen bir yol haritası izlediği belirtildi. Bakan Kacır, ilk astronot Alper Gezeravcı ile ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in yürüttüğü görevlerin gençlere ilham verdiğini vurguladı.

Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen kritik teknolojilere de dikkat çekildi. Kacır, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği hibrit itki teknolojisini kullanarak 2027 yılında Ay'a ulaşma hedefini bir kez daha açıkladı ve bu görevin itki sistemleri, uzay aracı tasarımı, otonom sistemler, haberleşme ve derin uzay operasyonları gibi alanlarda deneyim kazandıracağını ifade etti.

Artemis Anlaşmaları'nın rolü ve uluslararası iş birliği:

Bakan Kacır, Artemis Anlaşmaları'nı uzayın barışçıl, şeffaf ve öngörülebilir şekilde keşfedilmesi için önemli bir katkı olarak nitelendirdi. Anlaşmanın birlikte çalışabilirliği artırma, bilimsel iş birliğini genişletme ve teknoloji ortaklıkları kurma açısından temel bir zemin sunduğunu belirtti.

Kacır ayrıca Türkiye'nin gelişen teknoloji ve Ar-Ge kapasitesiyle bu ekosisteme somut katkılar sunmaya hazır olduğunu söyledi; ortak görevler, araştırmalar ve projeler temelinde ilişkilerin derinleştirileceği mesajını verdi.

Siyasi bağlam ve gelecek etkinlikler:

Bakan konuşmasında ayrıca Türkiye–ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun ikili ilişkilerde ivme sağladığını ifade etti. Bu ivmenin uzay ve ileri teknoloji alanlarında yeni iş birliği fırsatları doğurabileceği öne sürüldü.

Kacır, konuşmasının sonunda 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresine değindi ve Artemis II mürettebatını kongreye davet etti. Türkiye'nin bu tür uluslararası etkinliklerle ortak çalışmaları genişletmeyi hedeflediği vurgulandı.

Bu imza, Türkiye'nin hem milli uzay politikaları açısından hem de uluslararası platformlarda iş birliği kapasitesini göstermesi bakımından sembolik ve işlevsel bir adım olarak değerlendiriliyor. Şeffaflık ve birlikte çalışabilirlik ilkelerine vurgu yapan Artemis Anlaşmaları'na katılım, Türkiye için yeni ortaklık kapılarını aralarken ülkenin 2027 Ay hedefi ve milli projeleriyle örtüşen bir dönemin de habercisi sayılabilir.

Türkiye, uzayın barışçıl ve sürdürülebilir şekilde keşfedilmesine yönelik uluslararası iş birliğinin temel ilkelerini belirleyen Artemis Anlaşmaları'na imza attı.