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Bişkek'te liderlerin buluşması: Erdoğan ŞİÖ+ zirvesi aile fotoğrafında

Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen ŞİÖ+ Zirvesi'nin genişletilmiş oturumu öncesinde Ordo Kongre Merkezi'nde liderlerle aile fotoğrafına katıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bişkek'te liderlerin buluşması: Erdoğan ŞİÖ+ zirvesi aile fotoğrafında

ŞİÖ+ zirvesi öncesi Bişkek'te lider buluşması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş oturumu için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Erdoğan, etkinlik için Ordo Kongre Merkezi'ne giriş yaptı ve burada resmî program çerçevesinde diğer katılımcılarla bir araya geldi.

Geliş ve karşılama:

Erdoğan'ı kongre merkezinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov karşıladı. Liderlerin gelişinin ardından toplantı öncesi kısa selamlaşmalar gerçekleştirildi ve heyetler merkezde konuşlandı.

Aile fotoğrafında pozisyonu:

Genişletilmiş oturum öncesinde düzenlenen aile fotoğrafına tüm liderler katıldı. Fotoğrafta Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman arasında yer aldı; bu pozisyon, çekim anındaki sıralamayı yansıtıyor.

ŞİÖ+ kapsamındaki zirve programı öncesi gerçekleşen bu kare, liderlerin toplantı açılışı öncesinde bir araya geldiğini gösterdi. Etkinlik, Bişkek merkezli organizasyon kapsamında ilerleyecek toplantı gündemleri için hazırlık niteliğindeydi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ&#039;NİN GENİŞLETİLMİŞ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ'NİN GENİŞLETİLMİŞ OTURUMU ÖNCESİNDE LİDERLERLE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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