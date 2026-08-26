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İngiltere batı Şeria yerleşimlerinden gelen mallara tam ticaret yasağına hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden gelen malların ticaretine tam yasak getirmeyi planladığı öne sürülüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Merve Çelik

İngiltere batı Şeria yerleşimlerinden gelen mallara tam ticaret yasağına hazırlanıyor

İngiltere'de iddia edilen yeni dış ticaret hamlesi

İngiliz basını, Başbakan Andy Burnham yönetiminin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleşimlere karşı daha sert bir tutum almayı düşündüğünü yazıyor. The Telegraph'a göre Burnham'ın hedefi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden gelen mallara yönelik tam bir ticaret ambargosu uygulamak.

Haberde, özellikle E1 bölgesine ilişkin inşaat planlarına karşılık olarak böyle bir yaptırımın değerlendirildiği, uygulamanın kapsamının tüm yerleşim yerlerini kapsayacağı ve planın "haftalar içinde" açıklanabileceği belirtildi.

planın kapsamı ve gazetelerin aktardıkları:

The Telegraph'ın aktardığı yönelimde, söz konusu ambargonun yalnızca tek bir yerleşimle sınırlı kalmayıp, tüm Yahudi yerleşimlerinden gelen ürünleri kapsayacağı vurgulanıyor. The Times ise Burnham'ın, selefi Kier Starmer'dan daha sert bir dış politika çizgisi çekmeyi hedeflediğini, bunun parçası olarak aşırı sağcı İsrailli bakanlara ve bazı yerleşimcilere yönelik yaptırımların da değerlendirilebileceğini yazdı.

Haberlere göre hükümet kaynaklarının planın ayrıntılarını kısa süre içinde paylaşabileceği ifade ediliyor; ancak resmi bir doğrulama henüz kamuoyuna yapılmadı.

parlamento içindeki tepkiler ve endişeler:

İngiltere parlamentosunda merkez sol içindeki İsrail’in İşçi Dostları grubu ise böyle bir adımın pratikte yalnızca yerleşimlere yönelik bir sınırlama olarak kalmayacağını savunuyor. Grup, yalnızca yerleşimlerden gelen malların ticaretinin yasaklanmasının 'fiili olarak tüm İsrail’e yönelik bir boykot' anlamına geleceği görüşünü dile getirdi.

Bu tartışma, hükümetin izlemeyi planladığı politikanın hem iç politikada hem de uluslararası ilişkilerde yaratacağı potansiyel sonuçlar bakımından dikkat çekiyor. İlgili tarafların açıklamaları ve resmi adımlar takip edilmeye devam edecek.

İNGİLİZ MEDYASINA GÖRE İNGİLTERE BAŞBAKANI ANDY BURNHAM, BATI ŞERİA&#039;DAKİ YASA DIŞI İSRAİL...

İNGİLİZ MEDYASINA GÖRE İNGİLTERE BAŞBAKANI ANDY BURNHAM, BATI ŞERİA'DAKİ YASA DIŞI İSRAİL YERLEŞİMLERİNDEN GELEN MALLARIN TİCARETİNE TAMAMEN YASAK GETİRME KARARI ALMAYA HAZIRLANIYOR.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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