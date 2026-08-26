Nusaybin-Kamışlı hattında güvenlik ve ticaret için yeni dönem işareti

SDG açıklamasının ardından sınır hattında beklentiler:

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 25 Ağustos 2026 tarihinde bağımsız askeri varlığına son verdiğini duyurması, Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında yeni bir dönemin işaretlerini beraberinde getirdi. Açıklamada, örgütün askeri, güvenlik ve idari yapılarına ilişkin fesih kararı ve güçlerin Suriye ordusuna entegrasyonu öne çıkarıldı.

ne söylendi ve hangi anlaşmalar zemin oluşturdu:

SDG elebaşı Mazlum Abdi, 25 Ağustos’ta Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, örgütün bağımsız askeri yapı olarak faaliyetlerine son verdiğini ve güçlerinin Suriye ordusu bünyesine entegre edildiğini belirtti. Daha önce de iki taraf arasında çerçeve niteliğinde düzenlemeler yapılmıştı: 10 Mart 2025 tarihli çerçeve mutabakatı ile 29 Ocak 2026 tarihli ateşkes ve entegrasyon anlaşması bu sürecin hukuki ve siyasi zeminini oluşturdu.

sınır hattında beklenen etkiler:

Silahlı yapıların merkezi yönetime entegrasyonu, sınır bölgesinde gerilimin azalması, sınır ötesi ticaretin canlanması ve sosyal ilişkilerde normalleşme beklentilerini artırdı. Nusaybin-Kamışlı hattı, yıllardır güvenlik gündeminin merkezi olurken, artık daha fazla huzur, güvenlik ve ekonomik hareketlenme umudu öne çıkıyor.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da sınır hattındaki temel güvenlik tehditlerinin ortadan kalktığını ifade ederek bu gelişmeleri doğruladı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin şubat ayında Nusaybin Sınır Kapısında yaptığı incelemeler, sınır ticaretine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü gösteriyor.

Yerel aktörler ve sınırdaki kamusal kurumlar, sürecin uygulanmasını ve olası güvenlik boşluklarını yakından takip ediyor. Entegrasyonun fiili etkileri, sahada yapılacak uygulamalar ve iki taraf arasındaki idari uyumla şekillenecek; bu nedenle gözlem ve koordinasyonun önemi vurgulanıyor.

Sonuç olarak SDG’nin feshi ve güçlerin Suriye ordusuna katılması kararı, Nusaybin-Kamışlı hattında azalan gerilim, canlanan ticaret ve sosyal bağların yeniden güçlenmesi yönünde umut yarattı; ancak sürecin kalıcı olması için atılacak adımlar ve uygulamadaki şeffaflık belirleyici olacak.

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ'NİN (SDG) 25 AĞUSTOS 2026'DA BAĞIMSIZ ASKERİ VARLIĞINA SON VERDİĞİNİ AÇIKLAMASININ ARDINDAN MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİ İLE SURİYE'NİN KAMIŞLI KENTİ ARASINDAKİ SINIR HATTINDA GÜVENLİK VE TİCARET AÇISINDAN YENİ BEKLENTİLER OLUŞTU.