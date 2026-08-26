Dolar 48,1125 +0,07%
Euro 56,1519 -0,05%
Bist 14.712,03 +1,65%
Altın Gram 7.231,22 -0,42%
EUR/USD 1,1669 -0,06%
Brent Petrol 84,95 -2,66%
--°

Mahkeme Üsküdar belediyesi başkan vekili seçiminin yürütmesini durdurdu

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 5 Ağustos 2026 tarihli 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu; yeni başkan vekili seçilene dek görev meclis başkan vekilinde yürüyecek.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Mahkeme Üsküdar belediyesi başkan vekili seçiminin yürütmesini durdurdu

Mahkeme kararıyla Üsküdar'da başkan vekilliği ataması askıya alındı

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 No.lu kararının yürütmesini durdurdu. Kararda, kararın uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesi gösterildi ve işlemin 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca yürütmesi durduruldu.

Soruşturma ve tutuklama süreci:

İstanbul Valiliği açıklamasına göre, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlamalarıyla 31 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı. Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından mecliste 5 Ağustos 2026 tarihinde 76 No.lu karar alınmıştı.

İdari sonuç ve görev paylaşımı:

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı, söz konusu meclis kararının şimdilik uygulanmasını engelliyor. Valiliğin açıkladığı mevzuat hükümlerine göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yeni bir belediye başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Meclisi'nin birinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütecek. Birinci başkan vekilinin bulunmaması halinde ise görev ikinci başkan vekiline intikal edecek.

Kararın uygulanması ve belediye içindeki görev dağılımına ilişkin süreç, mahkeme kararının kesinleşmesi veya idari süreçlerin tamamlanmasına göre şekillenecek. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararı, ilgili meclis işleminin yürütmesini geçici olarak durdurduğu için Üsküdar Belediyesi'nde vekalet düzenlemesi mevcut yasal çerçeveye göre sürdürülecek.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden yapılacak

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden yapılacak

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

erhürman: çocukları spordan mahrum bırakma girişimi insanlık açısından hezimet
images

Trump'ın şartı: suudi arabistan nükleer anlaşması israil ile normalleşmeyle iler...
images

Büyük taarruz'un 104. yılı: Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinde protokol buluş...
images

Nusaybin-Kamışlı hattında güvenlik ve ticaret için yeni dönem işareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahi Külliyesi'nde zaferin sessiz tanıkları: cephe fotoğrafları sergisi

Kayserili genç bisikletçiler Sakarya’da üç Türkiye şampiyonluğuna imza attı

erhürman: çocukları spordan mahrum bırakma girişimi insanlık açısından hezimet

Kocasinan’a ikinci fabrika: çevre dostu konkasör tesisi yerel yol altyapısını güçlendiriyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti