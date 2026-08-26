Mahkeme Üsküdar belediyesi başkan vekili seçiminin yürütmesini durdurdu

Mahkeme kararıyla Üsküdar'da başkan vekilliği ataması askıya alındı

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 No.lu kararının yürütmesini durdurdu. Kararda, kararın uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesi gösterildi ve işlemin 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca yürütmesi durduruldu.

Soruşturma ve tutuklama süreci:

İstanbul Valiliği açıklamasına göre, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlamalarıyla 31 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı. Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından mecliste 5 Ağustos 2026 tarihinde 76 No.lu karar alınmıştı.

İdari sonuç ve görev paylaşımı:

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı, söz konusu meclis kararının şimdilik uygulanmasını engelliyor. Valiliğin açıkladığı mevzuat hükümlerine göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yeni bir belediye başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Meclisi'nin birinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütecek. Birinci başkan vekilinin bulunmaması halinde ise görev ikinci başkan vekiline intikal edecek.

Kararın uygulanması ve belediye içindeki görev dağılımına ilişkin süreç, mahkeme kararının kesinleşmesi veya idari süreçlerin tamamlanmasına göre şekillenecek. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararı, ilgili meclis işleminin yürütmesini geçici olarak durdurduğu için Üsküdar Belediyesi'nde vekalet düzenlemesi mevcut yasal çerçeveye göre sürdürülecek.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden yapılacak