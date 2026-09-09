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Erdoğan Rize'de 10 milyar TL'lik projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül akşamı Rize'ye gelecek; 11 Eylül'de saat 14.00'te 10 milyar TL tutarındaki projelerin toplu açılışını yapacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan Rize'de 10 milyar TL'lik projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek

Toplu açılış için Rize'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere yeniden Rize'ye geliyor. En son geçtiğimiz Mart ayında baba ocağına gelen Erdoğan, bu kez tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için kente hareket edecek.

Program takvimi:

Erdoğan'ın Rize'ye 10 Eylül 2026 akşamı gelmesi öngörülüyor. Toplu açılış töreni ise 11 Eylül 2026 Cuma günü, saat 14.00'te Rize Valiliği Tören Alanı'nda düzenlenecek.

Açılacak projeler:

Tören kapsamında toplam 10 milyar TL maliyetli projelerin toplu açılışı yapılacak. Resmi açılışı gerçekleştirilecek yatırımlar arasında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş TOKİ, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli TOKİ, Madenli TOKİ, Rize Kültür Sokağı, Ahmet Tevfik İleri Yurt, Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, İkizdere Futbol Sahası ve Pazar Kız Kalesi Kafe ile daha birçok tamamlanan proje bulunuyor.

Törende yapılacak toplu açılışlar, bölgedeki yatırımların görünür hale gelmesini sağlayacak; ilgili eserlerin resmi olarak hizmete girmesi planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİR DİZİ AÇILIŞ VE PROGRAMA KATILMAK ÜZERE RİZE&#039;YE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİR DİZİ AÇILIŞ VE PROGRAMA KATILMAK ÜZERE RİZE'YE GELECEK.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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