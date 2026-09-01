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Erdoğan ŞİÖ zirvesinde liderlerle aile fotoğrafında buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ zirvesinde liderlerin geleneksel aile fotoğrafına katılarak zirvenin birlik ve iletişim vurgusuna görsel bir katkı sağladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan ŞİÖ zirvesinde liderlerle aile fotoğrafında buluştu

Erdoğan ŞİÖ zirvesinde liderlerle aile fotoğrafında buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında düzenlenen geleneksel aile fotoğrafına katıldı. Toplu çekim, zirve gündeminin yanı sıra liderler arasındaki sembolik dayanışma ve iletişimin görsel bir ifadesi olarak öne çıktı.

Görselin önemi:

Aile fotoğrafı genellikle zirve başlangıcında alınan protokol görüntülerinden biridir; bu kareler liderlerin bir araya gelişini ve toplantının kolektif ruhunu temsil eder. Katılım, tarafların yüz yüze görüşmelere hazır olduğunu ve organizasyonun planlanan gündem çerçevesinde ilerlediğini gösterir.

Zirve protokolü:

Çekim sırasında liderlerin yerleşimi ve kısa süren protokol uygulamaları, etkinliğin akışının normal seyrinde olduğunu işaret eder. Fotoğrafta yer almak, resmi programların bir parçası olarak değerlendirilir ve genellikle basın organlarında zirvenin izlenmesine yönelik ilk görsel içeriklerden biri olur.

Görüntüler medyada yayımlandıktan sonra, fotoğrafın birlik ve diyalog vurgusunun kamuoyuna yansıması beklenir. Bu tür kareler, zirve sonuçlarına dair haberlere görsel bir çerçeve sunar ve liderler arasındaki kısa anlık etkileşimin sembolik önemini pekiştirir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'nde Aile Fotoğrafına Katıldı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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