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Erdoğan'ın samsun programı tamamlandı: şehir hastanesi açılışı ve gençlerle buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı ve Petek Gençlik Merkezi'ndeki etkinliğin ardından Ankara'ya döndü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'ın samsun programı tamamlandı: şehir hastanesi açılışı ve gençlerle buluşma

Erdoğan'ın samsun programı tamamlandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreni için memleketi Rize'den Samsun'a geldi. Açılış programını tamamlayan Erdoğan, tören sonrası kentteki temaslarını sonlandırarak saatler içinde Ankara'ya hareket etti.

açılış sırasında halkın ilgisi:

Açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda sık sık vatandaşlar tarafından durdurularak sevgi gösterileriyle karşılandı. Ziyaretçilere kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Erdoğan, zaman zaman otobüsünü durdurarak kendisini bekleyenlerle görüşmeler yaptı ve yoğun ilgiyle karşılaştı.

gençlerle buluşma ve dönüş:

Program kapsamında Erdoğan, Atakum ilçesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Petek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'İyi ki Erdoğan' adlı etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Buradaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı, kendisini takip eden heyetle birlikte Samsun'dan ayrılarak Samsun Çarşamba Havalimanı'na gidip Ankara'ya uçtu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun programına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun programı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun programı sona erdi

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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