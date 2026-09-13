Samsun'da Erdoğan'a coşkulu karşılama

Erdoğan'ın Samsun programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi’nin resmi açılışı ve gençlerle buluşma programı için kente geldi. Rize’den Samsun-Çarşamba Havalimanı’na inişinin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir merkezine hareket eden Erdoğan, yol güzergahında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Havalimanından şehir merkezine:

Havalimanından çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle kara yolunu izleyerek şehir merkezine geçti. Yol boyunca ve Tekkeköy girişinde bekleyen vatandaşlar, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, kalabalığa el sallayarak karşılık verdi ve kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

Tekkeköy'de coşku ve sürpriz misafirler:

Tekkeköy ilçe girişinde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Aralarında bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çiftinin de bulunduğu kalabalık, Cumhurbaşkanı’nı görmek için alanda toplandı. Kuaförden çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan’ı karşılamaya gelen çift, Cumhurbaşkanı’nın ilgi gösterisi karşısında büyük heyecan yaşadı.

Program kapsamında yapılacak açılış ve gençlerle buluşma etkinlikleri öncesi gerçekleşen karşılama, kentin çeşitli noktalarında yoğun ilgiyle sürdü.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI VE GENÇLERLE BULUŞMA PROGRAMI İÇİN KENTE GELEN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI.