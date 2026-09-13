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Fidan Şam'da devlet bakanı Ahmed eş-Şara ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Şam'da Devlet Bakanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:08

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Merve Çelik

Fidan Şam'da devlet bakanı Ahmed eş-Şara ile görüştü

Fidan Şam temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarını sürdürdü. Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Devlet Bakanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.

Görüşmenin katılımcıları:

Toplantıda doğrudan görüşmelerde yer alan isimler arasında Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Devlet Bakanı Ahmed eş-Şara bulundu. Kabul ve ikili temaslar resmi ziyaret çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmenin gündemi:

Görüşmede bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı; taraflar, bölge gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı ve temasların devam edeceğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA VE ESAD HASAN ŞEYBANİ

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA VE ESAD HASAN ŞEYBANİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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