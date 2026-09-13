Fidan Şam'da devlet bakanı Ahmed eş-Şara ile görüştü

Fidan Şam temaslarını sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarını sürdürdü. Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Devlet Bakanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.
Görüşmenin katılımcıları:
Toplantıda doğrudan görüşmelerde yer alan isimler arasında Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Devlet Bakanı Ahmed eş-Şara bulundu. Kabul ve ikili temaslar resmi ziyaret çerçevesinde gerçekleşti.
Görüşmenin gündemi:
Görüşmede bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı; taraflar, bölge gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı ve temasların devam edeceğini vurguladı.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA VE ESAD HASAN ŞEYBANİ
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