Ereğli'de önlemsiz ağır yük taşımacılığı trafikte tedirginlik yarattı

Karadeniz Ereğli ilçesinde beton blok taşıyan tırların ilçe yollarında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan seyretmesi tepki çekti. Görgü tanıkları, taşıyıcı araçların önünde ya da arkasında eskort araçlarının bulunmadığını ve diğer sürücüleri uyarmak amacıyla kullanılan 'Uzun Araç' uyarı levhalarının yer almadığını belirtti.

gözlemler:

Yollarda taşınan tonlarca ağırlık ve eksik işaretlemeler, özellikle ani fren, manevra veya olası bir trafik kazasında ciddi sonuçlar doğurabilecek riskler barındırıyor. Uzun yük taşıyan araçların eskort eşliğinde ilerlemesi ve uygun uyarı levhalarıyla işaretlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

vatandaşların talebi:

İlçede yaşayanlar, Karadeniz Ereğli'de bu tür taşımacılık yapan araçların denetlenmesini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek eksikliklere karşı gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak, denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti.

Uzun ve ağır yük taşımacılığında mevzuata uygun eskort, işaretleme ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmaması hem karayolu güvenliğini hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Ereğli'de gözlemlenen bu durum, yetkililer ve taşımacılık firmalarının önlemleri yeniden gözden geçirmesinin önemini ortaya koyuyor.

ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE BETON BLOK TAŞIYAN TIRLARIN, HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADAN TRAFİKTE SEYRETMESİ TEPKİ ÇEKTİ.