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Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu

Erfelek'te düzenlenen 'Gebe Okulu' eğitimlerinde anne adaylarına gebelik, doğuma hazırlık, emzirme ve doğum sonrası bakım konularında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu

Eğitimlerin kapsamı:

Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen "Gebe Okulu" programı, anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerini amaçladı.

Program, katılımcılara hem teorik bilgilendirme hem de uygulamaya yönelik temel öneriler sunacak şekilde planlandı.

Hangi konular işlendi:

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen eylül ayı eğitimlerinde gebelik süreci, doğuma hazırlık, anne ve bebek sağlığı, emzirme ile doğum sonrası dönem hakkında anne adaylarına ayrıntılı bilgi verildi.

Devam ve destek:

Hastaneden yapılan açıklamada, sağlıklı anneler, bebekler ve nesiller için anne adaylarına yönelik bilgilendirme ve destek çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE ANNE ADAYLARININ GEBELİK SÜRECİNİ DAHA BİLİNÇLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE ANNE ADAYLARININ GEBELİK SÜRECİNİ DAHA BİLİNÇLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GEÇİRMELERİNE YÖNELİK "GEBE OKULU" EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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