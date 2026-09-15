Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu

Eğitimlerin kapsamı:

Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen "Gebe Okulu" programı, anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerini amaçladı.

Program, katılımcılara hem teorik bilgilendirme hem de uygulamaya yönelik temel öneriler sunacak şekilde planlandı.

Hangi konular işlendi:

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen eylül ayı eğitimlerinde gebelik süreci, doğuma hazırlık, anne ve bebek sağlığı, emzirme ile doğum sonrası dönem hakkında anne adaylarına ayrıntılı bilgi verildi.

Devam ve destek:

Hastaneden yapılan açıklamada, sağlıklı anneler, bebekler ve nesiller için anne adaylarına yönelik bilgilendirme ve destek çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE ANNE ADAYLARININ GEBELİK SÜRECİNİ DAHA BİLİNÇLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GEÇİRMELERİNE YÖNELİK "GEBE OKULU" EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.