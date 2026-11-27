ESD ile organ koruma mümkün:

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Beytullah Yıldırım hastaların yemek borusu, mide ve bağırsak tümörlerinde organ kaybı yaşamadan tedavi olabildiğine dikkat çekti. Medicana International Samsun Hastanesi'nden Prof. Dr. Yıldırım, endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) yönteminin son 15-20 yılda geliştirilen cihaz ve tekniklerle birlikte erken evre tümörlerin cerrahiye gerek kalmadan çıkarılmasını sağladığını söyledi.

ESD nasıl uygulanıyor:

ESD, sindirim sistemindeki erken evre tümörlerin cerrahi kesi yapılmadan, endoskop yardımıyla tek parça halinde çıkarılmasına olanak veren ileri bir yöntemdir. Prof. Dr. Yıldırım, yöntemin tümörün alt tabakalara yayılmadan yakalandığı durumlarda etkili olduğunu ve tümörün kazınarak çıkarılmasının hem tedavi hem de patoloji açısından avantaj sağladığını belirtti. Bu sayede hastada organ kaybı olmuyor ve tanıda karışıklık riski azalıyor.

Hangi hastalar için uygun ve tarama önerileri:

Uzman, yöntemin başarıyla uygulanabilmesi için tümörün erken evrede tespit edilmesinin şart olduğunu vurguladı. Şikâyeti olan kişilerin semptomlarını ciddiye alarak erken değerlendirmeye başvurması gerektiğini söyledi. Ayrıca 45 yaşını geçen kişilerin tarama kolonoskopisi yaptırması, ailede kolon tümörü öyküsü varsa taramaya daha erken yaşlarda başlanması gerektiği hatırlatıldı. Prof. Dr. Yıldırım, belirtiler ve endoskopik değerlendirme doğrultusunda uygun bulunan lezyonların ESD ile gecikmeden çıkarıldığını açıkladı.

Medicana International Samsun Hastanesi'nde uygulanan ESD müdahaleleriyle birçok hastanın organ kaybı yaşamadan normal hayatına döndüğünü söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, yöntemin sadece deneyimli uzman hekimler tarafından, uygun merkezlerde uygulanması gerektiğini ekledi. Erken tanı ve doğru merkez seçiminin tedavi sonuçları üzerinde belirleyici olduğu vurgulandı.

GASTROENTEROLOJİ UZMANI PROF. DR. BEYTULLAH YILDIRIM