Osmanlı kayıtlarından ihaleye: uzun soluklu mücadele sona mı eriyor?

İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez ve Bengiler mahallelerinde yer alan, Osmanlı dönemine dayanan altı taşınmaz, 41 yıllık hukuk mücadelesinin ardından satışa çıkarılıyor. Taşınmazların mülkiyet geçmişi 1882 tarihli Osmanlı tapu kayıtlarına kadar uzanırken, süreç uzun yıllar boyunca ailelerin gündeminden düştü. Savaşlar, göçler ve kayıplar nedeniyle mirasın nesiller boyu unutulması; bugün gelinen noktayı daha da çarpıcı kılıyor.

Hukuk serüveni ve kamulaştırmanın etkisi:

Süreç, 1972'de Seferihisar-Kuşadası kara yolunun inşası için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma işlemleriyle yeniden alevlendi. Kaynaklara göre yanlış tebligatlar nedeniyle hak sahiplerine zamanında ulaşılamadı ve maliklerin torunları Osmanlı'dan kalan toprakların varlığından ancak 1980'li yıllarda haberdar oldu. Mirasçıların hak arayışı 1985'te yargıya taşındı; tapu iptalleri, kadastro ve imar uygulamalarını içeren davalar, ortaklığın giderilmesine kadar uzanan bir süreci 41 yıl boyunca sürdürdü.

Taşınmazların konumu ve özellikleri:

Satışa çıkarılan altı parselin toplam yüzölçümü 17.687 metrekare olarak belirlendi. Parsellerin konumları denize yakın ve Seferihisar-Kuşadası kara yolunun iki tarafında yer alıyor. İlan edilen taşınmazlardan ikisi tarım alanında, üçü tamamen veya kısmen turizm tesis alanında, biri ise 0,30 emsalli ve iki kat konut imarlı alanda bulunuyor. Turizm tesis alanı olarak planlanan taşınmazların denize mesafesi 100-250 metre arasında değişirken, tarım arazileri kıyıya yaklaşık 370 metre uzaklıkta konumlanıyor. Konut imarlı parsel için yapılaşma engeli bulunmazken, turizm alanlarının değerlendirilmesi için imar uygulaması gerekecek.

İhale takvimi ve bedel:

Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından belirlenen muhammen bedel 177.161.850 lira oldu. İlk açık artırmalar 5-13 Ocak 2027 tarihleri arasında UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Satışın ilk turda sonuçlanmaması halinde ikinci artırmalar 4-12 Şubat 2027 tarihlerinde yeniden yapılacak.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yaklaşık 144 yıllık mülkiyet geçmişi, savaşların ve göçlerin etkisiyle unutulan miras ve dört dekadı aşan hukuk mücadelesi, şimdi açık artırma süreciyle yeni bir döneme giriyor. İhale sonucunda bu tarihî yüklü toprakların kullanım biçimi, bölge planlaması ve yerel ekonomi açısından belirleyici olabilir.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE, OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN VE SAVAŞLAR İLE GÖÇLER NEDENİYLE KUŞAKLAR BOYUNCA UNUTULAN ÜRKMEZ VE BENGİLER MAHALLELERİNDEKİ TOPRAKLAR, 41 YILLIK HUKUK MÜCADELESİNİN ARDINDAN SATIŞA ÇIKARILIYOR.