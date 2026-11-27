ÜNİDES sertifika töreni Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 5. ve 6. dönem projelerini tamamlayan öğrenci ve danışmanlara sertifikaları takdim edildi.

Törene Vali Yardımcısı Mustafa Demir, il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte programın yerel üniversiteler arasındaki iş birliğine katkısı ve öğrenci katılımının önemi vurgulandı.

Katılımcılar ve sertifika dağılımı:

Program kapsamında AKÜ'den 15, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (AFSÜ) 4 olmak üzere toplam 19 kulüp ve topluluğa sertifikaları verildi. Projelerde görev alan 120 öğrenci ve akademisyen danışman da sertifika aldı.

Programın kapsamı ve bütçesi:

ÜNİDES kapsamında bugüne kadar AKÜ'den 50, AFSÜ'den 19 olmak üzere toplam 69 proje desteklenmeye hak kazandı. Projelere toplam 5 milyon 500 bin TL bütçe ayrılırken, yürütülen çalışmalarla 3 bin 12 katılımcıya ve 6 bin 101 gence ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, sertifika töreninin öğrenci topluluklarının deneyim paylaşımı ve yeni iş birlikleri için bir fırsat sunduğunu belirtti. Programın hedeflerinin, gençlerin sosyal ve kültürel projelere etkin katılımını artırmak ve üniversiteler arası dayanışmayı güçlendirmek olduğu kaydedildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AKÜ) ATATÜRK KONGRE MERKEZİ’NDE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) 5. VE 6. DÖNEM PROJELERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÖĞRENCİ VE DANIŞMANLAR İÇİN SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ.