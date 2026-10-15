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Erken tanı için 40'tan sonra mamografi alışkanlığı şart

Sivas Numune Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Kübra Nalbant, 40-69 yaşındaki kadınlara iki yılda bir mamografi ve düzenli kontrollerle erken tanı çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanı için 40'tan sonra mamografi alışkanlığı şart

Meme kanserinde erken tanının önemi:

Sivas Numune Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Kübra Nalbant, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu hatırlattı. Nalbant, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını belirgin şekilde artırdığına dikkat çekti.

Erken tanıda görüntüleme yöntemlerinin önemine işaret eden Nalbant, mamografinin özellikle elle hissedilemeyen, çok küçük boyuttaki değişiklikleri saptamada kritik rol oynadığını belirtti. Bu nedenle tarama programlarının ve düzenli kontrollerin ihmale gelmeyeceğini vurguladı.

Tarama önerileri ve risk değerlendirmesi:

Uzman, ülkemizde uygulanan önerilere göre 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi taraması yapılmasının uygun olduğunu aktardı. Bunun yanı sıra düzenli hekim kontrollerinin sürmesi, kişisel risk faktörlerine göre meme ultrasonografisi ve gerekirse meme MR’ı ile ek değerlendirme yapılmasının önemine değindi.

Nalbant, özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan kadınların tarama süreçleri konusunda hekimleriyle görüşmelerini tavsiye etti ve belirtilerin her zaman ağrı ya da elle fark edilebilen kitleyle başlamayabileceğini hatırlattı.

Ne yapılmalı ve kimler daha dikkatli olmalı:

Uzman uyarılarını; düzenli tarama randevularının alınması, kişisel risklere göre ek incelemelerin planlanması ve şikayet olmasa bile kontrollerin aksatılmaması şeklinde özetledi. Herhangi bir şikayetin bulunmaması, taramaları ertelemek için gerekçe olmamalıdır.

Dr. Kübra Nalbant, son olarak "Unutmayalım, meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır" sözleriyle kadınları bilinçli olmaya ve kontrollerini aksatmamaya çağırdı.

SİVAS NUMUNE HASTANESİ RADYOLOJİ UZMANI DR. KÜBRA NALBANT, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE...

SİVAS NUMUNE HASTANESİ RADYOLOJİ UZMANI DR. KÜBRA NALBANT, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK 40-69 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARA İKİ YILDA BİR MAMOGRAFİ TARAMASI YAPTIRMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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