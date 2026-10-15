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Gönen'de Sarıköy Ovası'nda hasat bekleyen çeltikler su baskını riskiyle karşılaştı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Sarıköy Ovası'nda sağanak, hasat bekleyen çeltik tarlalarını su altında bıraktı; üreticiler ürün kaybı endişesi taşıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gönen'de Sarıköy Ovası'nda hasat bekleyen çeltikler su baskını riskiyle karşılaştı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili sağanak

Gönen'de son dönemde artan sağanak yağışlar, Sarıköy Ovası'ndaki geniş çeltik alanlarını olumsuz etkiledi. Bölgedeki hasat bekleyen çeltik tarlaları su altında kaldı ve ilk gözlemler üreticilerde ciddi bir endişe yarattı.

Yağışın tarlalara etkisi:

Henüz biçim yapılmamış tarlaların suya gömülmesi, ürünün kalitesi ve verimi üzerinde risk oluşturuyor. Aylar süren emek ve yatırımın ardından alınacak verimde düşüş riski gündemde; özellikle toprakta uzun süre kalan su kök çürümesine ve kalite kaybına yol açabilir. Tarla sahipleri, mevcut durumun hasat zamanını ve alınabilecek ürünü doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Üretici endişesi ve ekonomik sonuçlar:

Çeltik üreticileri halihazırda artan üretim maliyetleri nedeniyle zorlanan bir dönemden geçiyor. Bu koşullarda meydana gelen su baskınları, çiftçilerin ürün kaybı riski ve gelir azalması endişelerini büyütüyor. Olası zararların boyutu ve nasıl telafi edileceği konusunda belirsizlik sürerken, gözler yetkililerce yapılacak hasar tespitlerine çevrildi.

Yaşanan afet, bölgedeki tarımsal üretimin taşıdığı riskleri ve üreticilerin ekonomik kırılganlığını bir kez daha gündeme getirdi. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeler, sulama ve drenaj gibi önlemler ile destek mekanizmalarının nasıl işletileceği belirleyici olacak.

GÖNEN SARIKÖY OVASI’NDA ÇELTİK TARLALARINI SU BASTI

GÖNEN SARIKÖY OVASI’NDA ÇELTİK TARLALARINI SU BASTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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