Erken tanı ve planlı rehabilitasyon sporcuyu yeniden sahaya taşıyor

diz yaralanmalarının başlıca nedenleri ve ilk belirtiler:

VM Medical Park Mersin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Günaydın sporcularda diz yaralanmalarının sık görüldüğünü; özellikle futbol, basketbol, hentbol, voleybol ve kayak gibi branşlarda ani yön değiştirme, sıçrama sonrası iniş, ani durma ve dönme hareketlerinin eklem üzerinde yoğun yük oluşturarak hasara yol açtığını belirtiyor. Sporcular arasındaki temas ve çarpışmalar da önemli bir risk faktörüdür.

ön çapraz bağ (ACL) yaralanmalarında dikkat edilecek işaretler:

Ön çapraz bağın diz stabilitesindeki rolü büyüktür. Ayak sabitken gövdenin dönmesi, ani yön değişikliği veya sıçrama sonrası kontrolsüz yük binmesi temas olmadan da bağ kopmasına neden olabilir. Yaralanma anında dizden kopma sesi, kısa sürede gelişen şişlik, ağrı ve diz üzerine basmakta güçlük gibi belirtiler izlenir. Ayrıca dizde boşalma veya güvensizlik hissi olan sporcuların ortopedik değerlendirmeye alınması önemlidir.

menisküs yırtıklarının tipik tablosu:

Menisküsler eklem yükünü dağıtır ve koruyucu görev yapar; genellikle diz bükülü iken yapılan ani dönme hareketleri sırasında yırtılma görülür. İç veya dış tarafta ağrı, şişlik, çömelirken zorlanma ve takılma hissi sık bildirilir. Bazı vakalarda dizin tam açılamaması şeklinde kilitlenme gelişebilir; bu durumda erken cerrahi gerekliliği değerlendirilebilir ancak her menisküs yırtığı ameliyat gerektirmez.

tedavi kararları: konservatif mi, cerrahi mi?

Günaydın, tedavi seçiminde yalnızca yaralanma tipinin yeterli olmadığını, hastanın yaşı, aktivite düzeyi ve spordan beklentisinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Bazı menisküs yırtıkları ve hafif bağ yaralanmaları ameliyatsız yöntemlerle düzeltilebilirken, dizde belirgin güvensizlik yaratan ACL kopmaları, kilitlenmeye yol açan menisküs yırtıkları ve birden fazla bağ yaralanması cerrahi tedavi gerektirebilir. Karar verirken MR bulguları tek başına belirleyici olmamalı; fizik muayene bulguları ve sporcunun ihtiyaçları birlikte değerlendirilmeli.

ilk müdahale ve zamanlamanın önemi:

Yaralanma sonrası sporu sürdürmenin mevcut hasarı artırabileceği uyarısında bulunan Günaydın, ilk aşamada sportif aktivitenin durdurulması, dizin korunması, soğuk uygulama ve gerektiğinde yük verilmemesinin gerektiğini söylüyor. Erken müdahale her zaman hemen ameliyat anlamına gelmez; önemli olan hasarın zamanında tespit edilmesi ve uygun tedaviye gecikmeden başlanmasıdır.

spora dönüş kriterleri ve rehabilitasyonun rolü:

Spora dönüş kişiye özel planlanmalıdır; sadece ameliyat üzerinden geçen süreye bakmak yeterli değildir. Ön çapraz bağ onarımı sonrası yüksek riskli sporlara dönüş genellikle 9-12 ay veya daha uzun sürebilir. Bu süreçte dizde ağrı ve şişliğin olmaması, eklem hareket açıklığının kazanılması, kas kuvvetinin yeterli düzeye ulaşması ve diz stabilitesinin sağlanması gerekir.

Sporcunun tek ayak sıçrama, denge, çeviklik ve yön değiştirme testleriyle de değerlendirilmesi önemlidir; yalnızca koşabiliyor olmak müsabakaya hazır olduğu anlamına gelmez. Amaç, sporcuyu yeniden yaralanma riskini en aza indirecek şekilde güvenli döndürmektir.

risk azaltma ve önleyici antrenmanlar:

Diz yaralanmalarını tamamıyla önlemek mümkün olmasa da doğru ısınma, diz çevresi kaslarının güçlendirilmesi ve denge egzersizlerinin düzenli yapılması riskleri azaltır. Antrenman yoğunluğunun ani artırılmaması, yeterli dinlenme ve yorgunken dizin aşırı zorlanmaması da önem taşır. Daha önce diz sakatlığı geçiren sporcuların yeniden başlamadan önce diz fonksiyonlarının değerlendirilmesi gereklidir.

Günaydın, rehabilitasyon tamamlanmadan spora dönülmemesi gerektiğini; yalnızca ağrının geçmesinin veya hareketlerin düzelmesinin yeterli olmadığını, kas kuvveti dengesi ve branşa özgü hareketlerin güvenle yapılabilmesinin spora dönüşte belirleyici olduğunu söylüyor. Sonuç olarak hedef, yaralanan yapıyı onarmak kadar sporcunun eski performansına güvenli şekilde dönmesini sağlamaktır.

VM MEDİCAL PARK MERSİN HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. FATİH GÜNAYDIN, FUTBOL, BASKETBOL, HENTBOL, VOLEYBOL VE KAYAK GİBİ BRANŞLARDA SIK GÖRÜLEN DİZ YARALANMALARI, ÖN ÇAPRAZ BAĞ VE MENİSKÜS YARALANMALARININ BELİRTİLERİ, TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE SPORA GÜVENLİ DÖNÜŞ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.