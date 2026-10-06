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Tarsus'ta zeytin için yeni hamle: 5 bin sarıulak fidanı üreticilere verilecek

Tarsus Belediye Meclisi, tarımsal üretimi desteklemek için 5 bin Sarıulak zeytin fidanının uygun üreticilere tahsis edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Emre Koç

Tarsus'ta zeytin için yeni hamle: 5 bin sarıulak fidanı üreticilere verilecek

Tarsus belediye meclisi ekim ayı toplantısında alınan kararlar

Tarsus Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tarımsal üretimin desteklenmesi, tarihi alanlarda kurtarma kazıları, kamu kurumlarına tahsis kararları ve çevre kirliliğiyle mücadeleye ilişkin bir dizi karar ele alındı.

Zeytin fidanı desteği:

Mecliste, Tarsus’un yöresel değeri olan Sarıulak zeytininin yaygınlaştırılması amaçlı bir destek programı kabul edildi. Karara göre 5 bin Sarıulak zeytin fidanı, gerekli şartları taşıyan üreticilere tahsis edilecek. Fidan desteğinden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin en az bin metrekare Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olması gerekiyor. Karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı ve uygulama ayrıntılarının ilgili birimlerce yürütüleceği bildirildi.

Tarihi alanlarda çalışma ve tahsisler:

Caminur Mahallesi, Kleopatra Meydanı yanındaki ve geçmişte köylü garajı olarak kullanılan alanda yapılması planlanan kurtarma kazısına belediyenin destek vermesi konusu toplantıda gündeme geldi. Konu, detay incelemesi için ilgili komisyonlara sevk edildi. Başkan Ali Boltaç, bu tür çalışmaların Tarsus tarihine ışık tutabilecek yeni bulgular ortaya çıkarma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Ayrıca, Kadının Sözü Dayanışma Derneği’nin faaliyetlerini sonlandırması üzerine daha önce alınan ortak çalışma kararının iptali oy birliğiyle kabul edildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki yaklaşık 479 metrekarelik alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne 2 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi de mecliste onaylandı.

Çevre kirliliğiyle mücadele ve fotokapan uygulaması:

Toplantıda çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar da değerlendirildi. Hafriyat, moloz ve evsel atıkların rastgele bırakıldığı noktalara yerleştirilen fotokapanlarla kaçak dökümler takip ediliyor. Daha önce bir noktada ayda yaklaşık 15 kez gerçekleşen kaçak dökümler, fotokapan uygulaması sayesinde son 5 haftada yeni ihlal tespit edilmemesiyle azalma gösterdi.

Fotokapanlarla tespit edilen ihlaller nedeniyle uygulanan idari para cezalarının toplamı 920 bin liraye ulaştı. Belediyeden verilen bilgilere göre, 2024 yılından bu yana çevre kirliliği nedeniyle uygulanan toplam para cezaları ise 5 milyon 750 bin lira olarak kaydedildi. Başkan Boltaç, fotokapanların yalnızca kaçak dökümleri önlemekle kalmayıp doğanın ve endemik türlerin korunmasına da hizmet ettiğini belirtti.

Toplantının sonunda Başkan Boltaç, alınan kararların Tarsus’a hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah aydınlık güzel yarınlarda görüşmek üzere" dedi.

TARSUS BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ BAŞKANLIĞINDA...

TARSUS BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA TARIMSAL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ, TARİHİ ALANLARIN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMASI, KAMU KURUMLARINA DESTEK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KARARLAR ALINDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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