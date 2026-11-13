Dolar 50,3616 +0,16%
Euro 55,7542 +0,25%
Bist 11.779,09 -0,27%
Altın Gram 6.309,55 +0,30%
EUR/USD 1,1066 +0,06%
Brent Petrol 95,86 +0,04%
--°

Gaziantep'te iş yerine düzenlenen operasyonda 3,2 milyon liralık kaçak mal ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ve KOM ekiplerinin operasyonunda iş yerinde piyasa değeri 3 milyon 235 bin TL olan çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te iş yerine düzenlenen operasyonda 3,2 milyon liralık kaçak mal ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucu iş yerinde kaçak olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik ve ev aleti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde sürdüğü bildirildi.

ele geçirilen eşya listesi:

Aramada ele geçirilen ve piyasa değeri hesaplanan ürünler arasında şunlar yer aldı: piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 235 bin TL olan 46 adet hava nemlendirici, 39 adet kamera, 54 adet powerbank, 5 adet drone, 102 adet müzik çalar, 41 adet masaj aleti, 39 adet el feneri, 69 adet el süpürgesi, 78 adet tıraş makinesi, 99 adet termos, 24 adet akü güç kaynağı, 15 adet blender ve 16 adet şarjlı matkap.

yasal süreç ve değerlendirme:

Ele geçirilen ürünlerin tamamının gümrük kaçağı olduğunun tespit edildiği, bu nedenle şüpheli I.T. hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Yetkililer, benzer kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Uzmanlar, piyasaya kaçak ürün sürülmesinin hem vergi kaybına hem de tüketici güvenliği riskine yol açtığını; bu tür operasyonların, hem ekonomik hem de güvenlik boyutunda önemli olduğuna dikkat çekiyor.

GAZİANTEP&#039;TE 3,2 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ: 1 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE 3,2 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ: 1 GÖZALTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı
images

Ordu'da jandarmadan tarihi eser ve silah parçaları operasyonu
images

Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

HABAŞ'ta telefon yasağı sabah vardiyasını iş bırakmaya sürükledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı

Ordu'da jandarmadan tarihi eser ve silah parçaları operasyonu

Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi

Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi