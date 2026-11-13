Gaziantep'te iş yerine düzenlenen operasyonda 3,2 milyon liralık kaçak mal ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucu iş yerinde kaçak olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik ve ev aleti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde sürdüğü bildirildi.

ele geçirilen eşya listesi:

Aramada ele geçirilen ve piyasa değeri hesaplanan ürünler arasında şunlar yer aldı: piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 235 bin TL olan 46 adet hava nemlendirici, 39 adet kamera, 54 adet powerbank, 5 adet drone, 102 adet müzik çalar, 41 adet masaj aleti, 39 adet el feneri, 69 adet el süpürgesi, 78 adet tıraş makinesi, 99 adet termos, 24 adet akü güç kaynağı, 15 adet blender ve 16 adet şarjlı matkap.

yasal süreç ve değerlendirme:

Ele geçirilen ürünlerin tamamının gümrük kaçağı olduğunun tespit edildiği, bu nedenle şüpheli I.T. hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Yetkililer, benzer kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Uzmanlar, piyasaya kaçak ürün sürülmesinin hem vergi kaybına hem de tüketici güvenliği riskine yol açtığını; bu tür operasyonların, hem ekonomik hem de güvenlik boyutunda önemli olduğuna dikkat çekiyor.

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