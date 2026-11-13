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Malatya'daki helikopter kazasında enkaz çalışmaları ve soruşturma sürüyor

Samanköy'de S-70 tipi helikopterin düştüğü kazada 4 asker şehit oldu; enkaz çalışmaları, adli inceleme ve savcı görevlendirmesiyle aralıksız sürüyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'daki helikopter kazasında enkaz çalışmaları ve soruşturma sürüyor

Malatya'daki helikopter kazasında enkaz çalışmaları ve soruşturma sürüyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde dün akşam saat 18.45 sıralarında kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde meydana gelen kazada, Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerin naaşları sabah erken saatlerde memleketlerine uğurlandı.

Enkaz çalışmaları:

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, sabahın ilk ışıklarından itibaren enkaz alanında detaylı olay yeri incelemesi yürütüyor. Çalışmalar aralıksız devam ederken ekipler, bölgedeki bulguları kayıt altına alıp delil toplama işlemlerini sürdürüyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları, kaza nedenine ilişkin teknik analizler için ön hazırlık niteliği taşıyor.

Soruşturma ve adli süreç:

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada bir başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Adli makamlar ve ilgili birimler, enkazdan elde edilecek bulgular ışığında geniş çaplı inceleme yapacak. Resmi soruşturma tamamlanana kadar olayla ilgili değerlendirmeler ve elde edilen bulgular titizlikle değerlendirilecek.

Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın seyri kamuoyuna yetkili mercilerce aktarılmaya devam edecek.

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Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterin enkaz çalışmaları sürüyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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