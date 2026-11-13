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Tepebaşı'nda savrulan otomobil yan yattı, yolcular hafif sıyrıklarla kurtuldu

Tepebaşı'nda 16 LP 113 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulup yan yattı; sürücü ve yolcular hafif sıyrıklarla kurtuldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepebaşı'nda savrulan otomobil yan yattı, yolcular hafif sıyrıklarla kurtuldu

Kaza detayı:

Dün gece Eskişehir Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde, Z.Ö. idaresindeki 16 LP 113 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup cadde üzerinde yan yattı.

Hasar ve yaralanma durumu:

Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcuların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. Olay yerinde ciddi can kaybı veya ağır yaralanma yaşanmadı.

Müdahale ve inceleme:

Devrilen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer kazanın oluş şeklinin belirlenmesi için araştırma sürdürüldüğünü açıkladı.

KAZA

KAZA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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