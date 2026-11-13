Tepebaşı'nda savrulan otomobil yan yattı, yolcular hafif sıyrıklarla kurtuldu

Kaza detayı:
Dün gece Eskişehir Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde, Z.Ö. idaresindeki 16 LP 113 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup cadde üzerinde yan yattı.
Hasar ve yaralanma durumu:
Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcuların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. Olay yerinde ciddi can kaybı veya ağır yaralanma yaşanmadı.
Müdahale ve inceleme:
Devrilen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer kazanın oluş şeklinin belirlenmesi için araştırma sürdürüldüğünü açıkladı.
KAZA
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