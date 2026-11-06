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Erzincan belediyesinde umut buluşması: lösemili çocuklar ve aileleri ağırladı

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Serkan Özger, Lösemili Çocuklar Vakfı temsilcileriyle çocuklar ve ailelerini belediyede karşıladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Erzincan belediyesinde umut buluşması: lösemili çocuklar ve aileleri ağırladı

Erzincan Belediyesi'nde lösemili çocuklarla dayanışma

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger kentteki vakıf temsilcileri ve aileleri belediyede ağırladı. Ziyaret, tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşan çocuklar ile ailelerinin bir araya geldiği samimi bir ortamda gerçekleşti.

katılımcılar ve organizasyon:

Programa Lösemili Çocuklar Vakfı Erzincan İl Sorumlusu Ersin Erdoğan ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cansel Irmak ile vakıf temsilcileri katıldı. Ziyarette tedavi sürecini tamamlayan çocuklar ve aileleri de hazır bulundu.

belediyenin mesajı:

Belediye Başkan Yardımcısı Özger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti. Özger, çocuklara şifa, ailelerine ise sağlıklı ve mutlu günler diledi ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

ERZİNCAN BELEDİYESİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ AĞIRLANDI

ERZİNCAN BELEDİYESİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ AĞIRLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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