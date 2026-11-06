sultangazi'de araştıran ve üreten kaşif çocuklar yetişiyor

Kaşif Çocuk projesi Sultangazi'de

Sultangazi Belediyesi tarafından Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi'nde yürütülen Kaşif Çocuk programı, 5-8 yaş arasındaki çocukların ilgi alanlarını erken yaşta keşfetmelerine yardımcı oluyor. Kurum sınavına tabi olarak kabul edilen çocuklar, hem teorik hem de uygulamalı derslerle farklı disiplinleri deneyimliyor ve küçük yaşta araştırma ile üretme alışkanlığı kazanıyor.

Atölye çeşitleri:

Program kapsamındaki eğitimler yedi ayrı branşta sunuluyor: robotik, masal atölyesi, drama, sanat atölyesi, mutfak atölyesi, dedektiflik ve gökbilim atölyesi. Her atölye çocukların merakını besleyecek etkinlikler ve yaşa uygun uygulamalar içeriyor. Böylece çocuklar ilgi duydukları alanları erken dönemde deneyimleme fırsatı buluyor.

Mutfakta öğrenme:

Mutfak Atölyesi özellikle yoğun ilgi görüyor. Çocuklar yaşlarına uygun tarifleri hazırlarken temel mutfak becerilerini kazanıyor, kesme ve doğrama gibi el işi gerektiren aktivitelerle ince motor kaslarını geliştiriyor. Hamburger, pizza gibi basit yemeklerin adımlarını öğrenen katılımcılar, birlikte üretmenin ve görev paylaşımının keyfini yaşıyor.

Uygulama odaklı eğitim ve kazanımlar:

Atölye çalışmaları yalnızca bilgi aktarmakla kalmıyor; pratik uygulamalarla çocukların özgüveni, takım çalışması ve problem çözme becerileri de güçlendiriliyor. Eğitmenler, çocukların deneyerek öğrenmesini teşvik ediyor; bu yaklaşım, öğrenmenin kalıcılığını ve çocukların kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun programla ilgili olarak, "Çocuklarımızın sanat ve bilim içerisinde olmasını önemsiyoruz. Bu yüzden Kaşif Çocuk'ta onlara üretkenliklerini geliştiren, yetenekleri doğrultusunda kendilerini daha da geliştiren bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz. Verdiğimiz atölye eğitimlerimiz ile çocuklarımızın öğrendiklerini uygulamasını istiyoruz. 7 ayrı atölyemizde eğitim verirken çocuklarımızın takım ruhunu yaşamalarına ve özgüvenlerinin artmasına da fırsat tanıyoruz. Öğrenme ancak görerek ve tekrar tekrar deneyerek olur. Bu bilinçle gençlerimizin kendilerinin farkında olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Kaşif Çocuk projesi, erken yaşta ilgi ve yetenek keşfi amacıyla tasarlanmış bir model sunuyor; uygulamalı atölyeler çocukların merakını canlı tutarak ileride daha derin ilgi alanları ve beceriler geliştirmelerine zemin hazırlıyor.

ARAŞTIRAN VE ÜRETEN ÇOCUKLARIN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN KAŞİF ÇOCUK, 5-8 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARINI KEŞFETMESİNE YARDIMCI OLUYOR. KAŞİF ÇOCUK, DEDEKTİFLİKTEN MUTFAK ATÖLYESİNE, ROBOTİKTEN SANAT ATÖLYESİNE 7 AYRI BRANŞTA EĞİTİM VERİYOR.