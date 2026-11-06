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Efeler’de atölyelerle geçmişe dokunan el sanatları

Veysipaşa'daki Efeler Belediyesi Kültür Evi, ahşap oyma, filografi ve dokuma atölyeleriyle gençten yaşlıya geleneksel sanatları yaşatıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Efeler’de atölyelerle geçmişe dokunan el sanatları

Efeler Belediyesi Kültür Evi ilçe kültürüne katkı sağlıyor

Efeler Belediyesi Kültür Evi, Veysipaşa Mahallesi’nin tarihi dokusu içinde vatandaşlar ve sanatseverler için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Merkez; sanatı ve zanaatı bir arada sunarak, ilçede kültürel yaşamı canlı tutmayı amaçlıyor.

Atölyelerin kapsamı:

Merkezde düzenlenen kurslar, ahşap oyma, boyama, dokuma ve filografi gibi branşları kapsıyor. Özellikle çivi ve tellerin estetikle buluştuğu filografi atölyeleri ile tezgahlarda ilmek ilmek örülen kilim ve halı dokuma çalışmaları yoğun ilgi görüyor. Bu atölyeler hem geleneksel teknikleri koruyor hem de modern yaklaşımlarla harmanlanmış eserlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Katılımcı deneyimleri ve memnuniyet:

Gençlerden emeklilere, öğrencilerden ev hanımlarına kadar geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapan Kültür Evi, kursiyerlere günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşıp el emeği üretme olanağı sunuyor. Kursiyerler, yeni beceriler kazandıklarını, sosyal çevrelerini genişlettiklerini ve atölyelerde edindikleri dostluklardan memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Katılımcılar, kendilerine sunulan bu imkânlar ve kente sağlanan katkılar nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile ekibine teşekkürlerini iletti. Kültür Evi, ilçe sakinlerinin sanatla buluştuğu, üretip paylaştığı bir merkez olarak önemini koruyor.

EFELER BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ, VEYSİPAŞA MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR VE SANATSEVERLER İÇİN TAM...

EFELER BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ, VEYSİPAŞA MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR VE SANATSEVERLER İÇİN TAM ANLAMIYLA BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ. SANATI VE ZANAATI İLÇE SAKİNLERİYLE BULUŞTURAN MERKEZDE DÜZENLENEN KURSLAR, HER YAŞTAN VATANDAŞI AYNI ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GETİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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