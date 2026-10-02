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Erzincan bulvarında sağanak trafik düzenini bozdu: 5 araç çarpıştı

Erzincan'da sağanak sırasında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda beş aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi; polis olay yerinde trafiği kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 06:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan bulvarında sağanak trafik düzenini bozdu: 5 araç çarpıştı

kaza ve müdahale:

Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyreden araçlardan 5 aracın art arda çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

emniyet ve trafik düzeni:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ: 5 ARAÇ ÇARPIŞTI

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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