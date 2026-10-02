Erzincan bulvarında sağanak trafik düzenini bozdu: 5 araç çarpıştı

kaza ve müdahale:
Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyreden araçlardan 5 aracın art arda çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
emniyet ve trafik düzeni:
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
inceleme başlatıldı:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ERZİNCAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ: 5 ARAÇ ÇARPIŞTI
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