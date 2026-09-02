Üzümlü'de çiftlik turu: broiler üretim süreçleri değerlendirildi

Üzümlü ilçesinde broiler çiftliğinde inceleme

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ve işletme sahibi Abdullah Gürkan ile birlikte ilçedeki broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği yapılan çiftlik ziyaret edildi. Ziyarette çiftlik faaliyetleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi alındı.

incelemenin odak noktaları:

Ziyaret sırasında, işletmede yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri, üretim süreçleri ve işletmenin çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Çiftlik yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda mevcut uygulamalar gözden geçirildi ve üretim akışı değerlendirildi.

üretim artırma ve yerel tarım politikaları:

İlçede tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, üretimin artırılmasının önemi özellikle vurgulandı. Yerel idare ve kurum temsilcileri ile işletme sahibi arasında üretim ve destek imkanları üzerine görüş alışverişi yapıldı.

ÜZÜMLÜ’DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDE İNCELEME YAPILDI