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Üzümlü'de çiftlik turu: broiler üretim süreçleri değerlendirildi

Üzümlü kaymakamı ve Et ve Süt Kurumu yetkilileri, broiler çiftliğinde üretim süreçlerini inceledi; üretimin artırılmasının önemi vurgulandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Üzümlü'de çiftlik turu: broiler üretim süreçleri değerlendirildi

Üzümlü ilçesinde broiler çiftliğinde inceleme

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ve işletme sahibi Abdullah Gürkan ile birlikte ilçedeki broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği yapılan çiftlik ziyaret edildi. Ziyarette çiftlik faaliyetleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi alındı.

incelemenin odak noktaları:

Ziyaret sırasında, işletmede yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri, üretim süreçleri ve işletmenin çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Çiftlik yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda mevcut uygulamalar gözden geçirildi ve üretim akışı değerlendirildi.

üretim artırma ve yerel tarım politikaları:

İlçede tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, üretimin artırılmasının önemi özellikle vurgulandı. Yerel idare ve kurum temsilcileri ile işletme sahibi arasında üretim ve destek imkanları üzerine görüş alışverişi yapıldı.

ÜZÜMLÜ’DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDE İNCELEME YAPILDI

ÜZÜMLÜ’DE TAVUK ÇİFTLİĞİNDE İNCELEME YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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